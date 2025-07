Boldi, il colpo di scena sul film mai uscito: “Ecco cosa è successo”

In occasione dei suoi 80 anni, Massimo Boldi ha raccontato alcuni retroscena sulla sua carriera e non solo. La confessione sul film mai uscito.

Dopo aver simpaticamente sorpreso tutti in tv con sua figlia Micaela, Massimo Boldi è tornato protagonista in queste ore con una interessante intervista al settimanale Chi in occasione dei suoi 80 anni. In questa circostanza, il famoso attore e comico ha raccontato pure dei retroscena a livello lavorativo legati ad un film che era stato proposto a lui e a De Sica ma che alla fine non è stato prodotto.

Massimo Boldi e il sogno al cinema

Nel corso dell’intervista al settimanale Chi, Massimo Boldi non ha nascosto una certa nostalgia per il suo lavoro di attore soprattutto in riferimento ai mitici film di Natale: “Vorrei girare ‘Natale in casa Boldi‘. La mia è una casa festosa, accogliente, piena di amici, di familiari”, ha ammesso l’uomo spiegando come questo desiderio sia davvero un suo sogno.

Massimo Boldi – www.donnaglamour.it

“Per tanti anni ho fatto compagnia agli italiani durante le Feste, adesso li vorrei ospitare a casa mia. Mi piacerebbe fare una cosa dolce e amara, alla Eduardo De Filippo, Natale in casa Cupiello”, ha aggiunto ancora Boldi. “Mi manca il film di Natale. Mi manca vedere la fila fuori dalle sale per vedere il Cinepanettone”, ha proseguito.

Il film mai prodotto: il retroscena

Se si parla di film, ed inevitabilmente anche dei suoi trascorsi vincenti con Christian De Sica, ecco Boldi fare una rivelazione davvero scoppiettante relativa ad un film mai prodotto: “Due anni fa Paolo Virzì ci propose un film, ‘Morti dal ridere’, che ricordava ‘Il sorpasso’ con Trintignant e Gassman, solo che qui sarebbe stato ‘il trapasso'”, ha detto.

In questo senso, l’opera non è mai arrivata alla sua produzione: “Era un film forte, la storia di due artisti vecchi che avevano anche momenti di défaillance, problemi della vecchiaia. Christian è inorridito, io l’avrei fatto”, ha dichiarato Boldi.