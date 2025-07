Andrea Delogu: “Come ho scoperto di essere dislessica”. Poi la rivelazione in amore

Diversi passaggi interessanti nel corso di una bella intervista da parte di Andrea Delogu: dalla dislessia al rapporto con il giovane fidanzato.

Ha destato particolare scalpore un suo recente sfogo per delle critiche arrivate per una maglietta indossata senza reggiseno, ora Andrea Delogu è tornata al centro dell’attenzione per una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera. La donna si è messa in evidenza con particolari confessioni sia a livello personale che a livello lavorativo. Non sono mancati passaggi in tema amore e non solo.

Andrea Delogu e la dislessia

Ormai seguitissima e amatissima tra tv e social, Andrea Delogu è senza dubbio tra i volti di maggior spicco del mondo dello spettacolo italiano. Un successo arrivato a fronte di alcune difficoltà che l’hanno vista fare i conti con la dislessia, una patologia che la donna ha scoperto in età abbastanza avanzata: “Ho scoperto di esserlo a 24 o 25 anni, guardando youtube”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

“A scuola, avevo sofferto tantissimo e lì ho affinato l’arte dell’intrattenimento: sapevo poco, ma ero brava a buttare fumo negli occhi. Ora, ci rido su, non capivo come facessero gli altri a imparare le tabelline o a leggere tanti libri, tornavo a casa sfinita. Ora, ho capito che il mio cervello funziona solo in modo diverso e ho imparato a usarlo meglio”, ha aggiunto ancora la Delogu.

L’amore con Luigi Bruno

Tra i passaggi dell’intervista al Corriere di cui vi riportiamo solo alcuni stralci, anche quelli in tema amore. Facendo riferimento all’attuale storia con Luigi Bruno, la Delogu ha detto: “[…] Mi sono sempre innamorata, ho sempre sofferto, ho il senso del melò italiano: mi metto nella doccia e piango. Poi, piano piano, ricomincio. Potrei dirle che il mio compagno, con cui sto da quattro anni, mi ha colpito perché è molto bello e molto giovane, in realtà, mi ha conquistata perché, davanti alle mie resistenze, che ero separata da un anno, non ha mollato un secondo”.