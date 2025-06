“Me ne dovrei fregare”: Andrea Delogu e la maglietta senza reggiseno

Spesso al centro di discussioni con i classici haters, Andrea Delogu ha posto l’accento su una situazione che si è trovata a vivere in queste ore.

Qualche tempo fa era finita al centro di una serie di critiche social per un commento sul noto chef Antonino Cannavacciuolo. Ora, Andrea Delogu, bellissima conduttrice e speaker, è tornata protagonista per una sua scelta che l’ha portata a fare delle riflessioni. In particolare, la donna ha spiegato di aver avuto il pensiero di uscire in maglietta senza reggiseno ma di non averlo fatto con l’ipotesi di vedersi arrivare un’ondata di odio sui social come quella che era avvenuta poche ore prima sotto un altro suo contenuto.

Andrea Delogu e la maglietta senza reggiseno

Dando uno sguardo al profilo social su Instagram di Andrea Delogu è stato possibile osservare una serie di stories e anche un reel nel quale la donna ha deciso di sfogare alcuni suoi pensieri. La conduttrice ha spiegato di aver pensato, oggi, di uscire con una maglietta senza reggiseno ma di averci ripensato.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

Dietro questa sua scelta di evitare la maglia senza reggiseno c’è stato il pensiero sulle conseguenze che sarebbero potute esserci. In particolare gli haters sui social che avrebbero iniziato ad accusarla e fare commenti poco eleganti sul suo fisico come accaduto in un video precedente dove, appunto, la donna si era mostrata in quel modo.

Lo sfogo contro i messaggi degli haters

Con un reel, nel quale la Delogu ha elencato una serie di messaggi che le sarebbero potuti arrivare, ecco lo sfogo con tutta la “storia” dall’inizio: “Oggi stavo uscendo con la maglietta senza sotto il reggiseno. Prima di andarmene ho pensato che sarebbe stato meglio mettermelo perché, se per sbaglio dovessi fare una foto e in questa si dovesse intravede un capezzolo avrei subito i dm pieni di battute da prima media (vedendo quelli scritti sotto l’ultimo mio video)”, ha scritto la bella Andrea.

La riflessione della donna è poi andata avanti: “Me ne dovrei fregare e a volte lo faccio, ma per non avere la rottura di balle di gente che non si tiene nemmeno la pipì se vede un accenno di areola, ho desistito. Cretina me ovviamente. Ma anche poveri alcuni di voi, anzi no scusate, alcuni di loro. Voi siete ok”.