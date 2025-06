Un’intervista a tuttotondo per Paolo Belli tra carriera e vita privata con particolare focus sulla salute della moglie che non è stata bene.

Un anno fa Paolo Belli aveva sorpreso, purtroppo negativamente, tutti annunciando di dover stare vicino a sua moglie per alcuni problemi di salute. Adesso, il noto volto della tv è tornato a parlare in una intervista a Oggi nella quale ha fatto chiarezza su quanto accaduto. L’occasione ha poi portato il volto anche di Ballando con le Stelle a soffermarsi anche sulla sua carriera musicale.

Paolo Belli e i 40 anni di carriera

Questo 2025 vede Paolo Belli festeggiare i suoi 40 anni di carriera. Per l’occasione, l’uomo sarà in tour tutta l’estate con la Big Band e successivamente, in autunno, uscirà il nuovo album. “Non credo di avere un grandissimo talento, non sono uno che ha studiato tanto, ma ho lottato tanto per arrivare fino a qui”, ha raccontato l’uomo.

Belli ha anche aggiunto: “A 10 anni, sono andato a raccogliere barbabietole in un terreno del paese emiliano dove vivevo, Salvaterra, per guadagnare i soldi per comprare la mia prima pianola”. L’artista è pronto anche con la nuova canzone, ‘Voglio tutto l’amore che c’è’, ovvero un inno alla vita, in uscita il 20 giugno.

La malattia della moglie

Questo brano fa riferimento, inevitabilmente, a quanto da lui vissuto nell’ultimo periodo, ovvero le problematiche di salute della moglie: “L’ultimo anno è stato terribile. E adesso che le cose si sono risolte voglio urlare a tutti quanto sono felice. Mia moglie Deanna ha avuto un problema di salute molto serio. Ha affrontato tredici mesi di battaglia esagerata e due mesi fa ci hanno detto che è tutto risolto. Mia moglie non ha mai perso forza e ironia, era lei che mi faceva coraggio”, ha confessato Belli senza entrare nel dettaglio della malattia della donna.

“Potrei perdere il lavoro, ne soffrirei, pazienza. Ma stare senza mia moglie sarebbe come perdere una gamba, non riuscirei a camminare”, ha aggiunto con grande emozione l’uomo”. Poi, parlando anche di un’altra donna importante nella sua vita: “Milly Carlucci è il mio generale, mia moglie Deanna il generale supremo. Io lo consiglio a tutti: sposatevi. È la cosa più bella che mi sia capitata nella vita”.