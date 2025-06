“Si sposa!”: l’ex volto di Amici pronto al matrimonio

Sembra essere arrivato un segnale chiaro per l’ex volto di Amici. Ecco la foto che ha sorpreso tutti e che riguarda Biondo.

Simone Baldasseroni, meglio conosciuto come Biondo, ha saputo reinventarsi più volte dopo il suo debutto nel 2017 nella seguitissima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da rapper e cantautore, l’artista, spesso al centro di qualche rumors in tema gossip, ha poi spiccato il volo nella recitazione. Nel 2024, infatti, è stato scelto come protagonista, Rigel, nel film Netflix Fabbricante di lacrime, una pellicola tratta dal best­seller Erin Doom che lo ha consacrato a livello internazionale. Ora, le voci sul suo conto sono tornate prepotenti con tanto di possibile matrimonio in arrivo.

La crescita di Biondo: non solo Amici

Come anticipato, in tantissimi ricordano Biondo per la sua partecipazione ad Amici. Da quella famosa edizione, la numero 17, il ragazzo è stato in grado di modificare il suo livello di artista spaziando dalla musica alla recitazione. Infatti, dopo il talent, oltre ad aver avuto successo come cantante, Baldasseroni è stato protagonista anche sul piccolo schermo.

Biondo, infatti, è stato in primissimo piano in tv e cinema: ha recitato in serie come Che Dio ci aiuti, film per la Rai e ha sicuramente nuovi progetti in cantiere, senza mai dimenticare, ovviamente, la sua carriera musicale. Come detto, però, adesso a far parlare è la sua vita privata…

Nozze in arrivo? Il dettaglio

Ultimamente, sui social sono spuntati degli indizi che vorrebbero il ragazzo prossimo alle nozze. Simone è sempre più spesso vicino ad una giovane di nome Anna: in alcune foto Instagram condivise proprio da lui sono comparsi anche degli anelli abbinati tra i due. Un gesto che ha catturato l’attenzione dei fan e che ha fatto pensare, appunto, a delle possibili nozze.

Le immagini – in particolare i dettagli sugli anelli – hanno scatenato voci e speculazioni sul possibile fidanzamento ufficiale tra Simone e Anna. Pur non essendoci ancora conferme ufficiali, l’intimità degli scatti e la scelta di esporre simboli come questi fanno pensare che possa trattarsi di un passo importante nella loro relazione. “Si sposano, è certo”, “Grande Biondo, finalmente”, si legge in alcuni commenti da parte dei fan. Sarà davvero così? Intanto la sua didascalia fa ben sperare: “Honey you are the only reason. I dont quite feel alone“.