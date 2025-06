Chiara Ferragni, il gesto per Fedez dopo la morte di nonna Luciana

Il pesante lutto subito da Fedez e dalla famiglia Lucia con la perdita di nonna Luciana ha visto Chiara Ferragni compiere un piccolo gesto per l’ex.

Sono ore di grande tristezza in casa di Fedez. Il rapper, infatti, tramite un post social ha comunicato la morte di sua nonna, la signora Luciana Violini. Un momento di forte emozione per l’uomo e tutta la sua famiglia che ha visto arrivare un piccolo gesto d’affetto anche da parte di Chiara Ferragni, ex moglie dell’artista, anche lei legata alla compianta Luciana.

La morte di nonna Luciana e il rapporto con Chiara Ferragni

La dipartita della signora Luciana, nonna di Fedez, ha visto il rapper ricevere tantissimo affetto da parte di molti seguaci e anche di diversi amici e personaggi dello spettacolo. In questo senso non ha fatto mancare un piccolo gesto anche Chiara Ferragni che, evidentemente, era legata alla signora Luciana visti i trascorsi in famiglia.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

L’imprenditrice digitale, infatti, durante il matrimonio con Federico, aveva avuto diverse occasioni per conoscere la donna e le era stata anche vicina in determinate circostanze come un ricovero anni fa e alcuni siparietti condivisi anche sui social.

Il gesto di Chiara

Il legame, come detto, evidentemente è rimasto piuttosto forte tra Chiara e la signora Luciana. La Ferragni, infatti, ha deciso di compiere un piccolo gesto per la donna e, va detto, anche per l’ex marito e la sua famiglia. Chiara ha messo un “like” al post di Federico come simbolo di vicinanza e affetto. Un dettaglio che, sebbene minimo, ha suscitato grande emozione da parte di tutti e, siamo sicuri, avrà fatto piacere anche a tutta la famiglia Lucia.

Al momento non sappiamo quali siano i rapporti tra la Ferragni e l’ex marito ma siamo convinti che i sentimenti difficilmente possano scomparire da un giorno all’altro soprattutto quando si hanno due figli come Leone e Vittoria. Questo piccolo segnale, anche se arrivato in un momento di dolore, potrebbe aiutare a far ritrovare a tutti il sereno.