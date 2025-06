Fabrizio Corona, come si comporta da padre: Sara Barbieri racconta tutto

Il retroscena molto tenero raccontato da Sara Barbieri sul bimbo avuto con Fabrizio Corona e il modo di fare il padre dell’ex re dei paparazzi.

Sempre al centro di qualche polemica, come quella che si era scatenata alcuni mesi fa con Nina Moric, Fabrizio Corona è tornato ad essere argomento “di discussione” ma per altre ragioni. Infatti, la sua dolce metà, Sara Barbieri, ha risposto ad alcune domande relativamente a come l’ex re dei paparazzi si stia comportando come padre dopo l’arrivo del piccolo Thiago.

Sara Barbieri e la maternità

Attraverso una serie di stories su Instagram, Sara Barbieri ha raccontato ai fan, rispondendo alle loro domande, come stia procedendo la storia con Fabrizio Corona e soprattutto come si sia sviluppato il rapporto con l’arrivo del loro primo bebè, Thiago. In primis la ragazza ha parlato del parto svelando alcuni aneddoti.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

“Allattamento esclusivo. Ho avuto la fortuna di avere tanto latte e questo periodo meraviglioso me lo sto godendo con tutti i pro e i contro che ci sono”, ha detto Sara. E ancora sul bimbo, la Barbieri ha spiegato che sia “l’amore della mia vita”. E ancora sul parto: “Naturale di due ore. L’epidurale a vita!”.

Fabrizio Corona: come si comporta da padre

Spostando poi l’attenzione su papà Fabrizio, la Barbieri ha raccontato: “Vederli insieme è uno dei regali più belli che la vita mi abbia fatto. No, non è il babbo che cambia pannolini eccetera. Ma è un padre dolcissimo. Ogni sera si perde nel raccontargli cosa gli succede. E, ora che Thiago interagisce, impazzisce, ma non avevo dubbi che fosse così”.

Infine, sul segreto dello stare insieme come coppia, la giovane Sara ha ammesso che il trucco è quello di “divertirsi insieme”. Insomma, pare proprio che la famiglia si stia godendo questo nuovo equilibrio e che tutto stia procedendo a gonfie vele tra loro.