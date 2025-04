Nina Moric, duro attacco contro Fabrizio Corona su Instagram: “Abbandoni tuo figlio Carlos, ma cresci l’altro”.

Pare essere finita la tregua apparente tra Nina Moric e l’ex marito Fabrizio Corona, padre del loro unico figlio Carlos Maria. Negli ultimi mesi i due avevano condiviso momenti in famiglia, con cene insieme alla compagna dell’ex paparazzo, Sara Barbieri, con cui ha avuto un figlio, Thiago.

Ma scopriamo che cosa ha detto la modella nel suo sfogo social.

Nina Moric: lo sfogo social contro Fabrizio Corona

In un duro sfogo pubblicato tramite una storia su Instagram, l’ex modella croata ha accusato l’ex re dei paparazzi di essere un padre assente per Carlos, oggi ventiduenne, mentre si mostra attento e affettuoso con il secondogenito Thiago, avuto dalla nuova compagna Sara Barbieri.

“Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura” ha scritto Nina Moric senza mezzi termini.

Le parole di Nina Moric arrivano a quattro mesi dalla nascita di Thiago, il nuovo arrivato in casa Corona. Sui social, Fabrizio mostra spesso momenti teneri con il neonato: coccole, vacanze in famiglia e riflessioni profonde sulla paternità. “Con Carlos ho imparato a sopravvivere. Con Thiago sto imparando a restare” aveva scritto di recente in un post social.

Tuttavia, l’ex compagna non sembra condividere questa visione.

Tornano le tensioni tra Fabrizio Corona e Nina Moric

Le tensioni tra i due sono note da anni, soprattutto a causa della complicata gestione dell’affidamento di Carlos, ma sembravano essersi placate con la maggiore età del ragazzo. Lo sfogo di Nina, invece, riporta a galla vecchie ferite e getta un’ombra sul rapporto padre-figlio.

Al momento, Fabrizio Corona non ha risposto pubblicamente alle parole di Nina Moric. Ma l’eco della sua dichiarazione sta facendo discutere sul web, dividendo i fan tra chi difende il diritto di rinascita di un padre e chi dà ragione alla rabbia di una madre che si sente lasciata sola.