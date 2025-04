Michelle Hunziker paparazzata con Stefano Rosso e la figlia Rania: è amore? Le foto rivelano una nuova intesa.

Michelle Hunziker sembrerebbe aver trovato un nuovo amore. La conduttrice svizzera, volto amatissimo della televisione italiana, è stata avvistata sempre più spesso al fianco di Stefano Rosso, imprenditore di spicco e figlio del fondatore di Diesel. A riportare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato una serie di scatti che mostrano Michelle e Stefano mentre passeggiano per le vie di Milano in compagnia di Rania, la figlia che lui ha avuto dalla precedente relazione con Francesca Chillemi. Ma scopriamo tutti i dettagli sul loro rapporto .

Michelle Hunziker verso un nuovo amore

Dopo la fine della sua lunga storia con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker aveva mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ma questo nuovo legame con Stefano Rosso potrebbe segnare l’inizio di un nuovo, felice capitolo.

Le immagini parlano chiaro: tra Michelle Hunziker e Stefano Rosso sembra esserci una complicità che va oltre la semplice amicizia. La presenza della piccola Rania renderebbe il legame ancora più speciale, e suggerisce una crescente familiarità. Né Michelle né Stefano, però, hanno finora commentato ufficialmente le voci.

Chi è Stefano Rosso, il nuovo amico speciale di Michelle Hunziker

Stefano Rosso è un imprenditore affermato. Dopo aver mosso i primi passi nell’azienda di famiglia nel 2005, è oggi amministratore delegato di Red Circle Investments e presidente di OTB, il gruppo che controlla marchi come Diesel, Maison Margiela, Viktor & Rolf e Marni. Inoltre, è presidente della squadra di calcio del Vicenza.

La sua storia d’amore più nota è quella con Francesca Chillemi, ex Miss Italia e attrice protagonista di serie di successo come Viola come il mare e Che Dio ci aiuti. I due sono diventati genitori di Rania nel 2016, ma si sono definitivamente separati nel 2024.