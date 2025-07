Una coppia molto affiatata e che tiene alla propria privacy: spunta un curioso retroscena su Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin.

Nei rari casi in cui sono stati paparazzati, li abbiamo visti sorridenti e rilassati a bordo del loro yacht o mentre condividevano momenti di tranquillità con i figli durante pranzi o cene a Portofino. Immagini che, però sono arrivate esclusivamente dai fotografi, in quanto Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno sempre cercato di custodire la propria privacy di famiglia. Ora, però, un curioso retroscena legato al loro amore sarebbe stato rivelato…

Pier Silvio Berlusconi pazzo di Silvia Toffanin

L’amore tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin dura ormai da tantissimi anni. I due hanno costruito una splendida famiglia e ogni tanto non sono mancate alcune paparazzate che hanno confermato appunto questo feeling magico. A dare ulteriore adito a questo amore super è stato ora un retroscena svelato da Alberto Dandolo su Oggi.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin – www.donnaglamour.it

Dandolo, infatti, citato anche da Today, nella sua rubrica “I belli, i buoni, i cattivi”, pubblicata sul settimanale, ha raccontato com durante una recente cena a Milano, Berlusconi avrebbe confessato quanto sia ancora profondamente innamorato della sua compagna. “Provo per Silvia un amore e un desiderio persino più forti di quelli del primo giorno”, avrebbe dichiarato con emozione.

Il segreto della coppia

Nel corso della stessa serata, Pier Silvio avrebbe anche condiviso ciò che ritiene essere il segreto della lunga durata e della vitalità del loro rapporto: il vivere separati durante la settimana. Pare, infatti, che Berlusconi risieda stabilmente a Milano per seguire da vicino gli impegni lavorativi con Mediaset, mentre la Toffanin si occupi della vita familiare insieme ai loro figli in Liguria, nel suggestivo Castello di Paraggi, conosciuto anche come Villa Bonomi Bolchini.

Questa distanza quotidiana, a quanto pare, contribuirebbe a mantenere viva la relazione, offrendo spazio e tempo individuale per poi ritrovarsi nei fine settimana con entusiasmo rinnovato. Un equilibrio che, secondo quanto emerso, ha reso possibile la solidità della loro unione, giunta oggi al traguardo delle nozze d’argento, anche se ricordiamo, i due non si sono mai uniti in nozze.