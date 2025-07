Laura Pausini canta tra lacrime ed emozione al funerale di Celso Valli: il video

Il gesto di Laura Pausini in memoria e in omaggio al compianto Celso Valli, deceduto nei giorni scorsi. Il video emozionante.

La morte di Celso Valli è stata senza dubbio un durissimo colpo per tutto il mondo dello spettacolo con particolare riferimento a quello della musica. In questo senso, al suo funerale, non sono mancati momenti di grande emozione con diversi artisti che hanno presenziato e lo hanno omaggiato. Tra loro anche Laura Pausini che ha avuto modo di dedicargli anche un gesto particolare.

Funerali Celso Valli: l’omaggio del mondo della musica

La dipartita di Valli, come detto, è stata un brutto colpo per il settore della musica. In tanti lo hanno voluto ricordare con un messaggio o un pensiero via social. Lo stesso è successo al funerale, tenutosi a Bologna, dove tanti big della canzone nostrana hanno presenziato. Tra loro erano presenti anche Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Dodi Battaglia dei Pooh, Gaetano Curreri (Stadio), Paolo Belli, Fio Zanotti, il manager Michele Torpedine (Il Volo), i Matia Bazar, Claudio Cecchetto e Laura Pausini.

Laura Pausini – www.donnaglamour.it

Propri la presenza della Pausini non è passata inosservata. La donna, infatti, ha preso parte al funerale e sia prima che dopo la cerimonia ha avuto modo di far emozionare tutti i presenti con un omaggio e un ricordo speciale del compianto Celso.

Laura Pausini canta ‘Volare’: il video

Visibilmente commossa, infatti, la Pausini ha preso la parola durante il rito funebre per rendere omaggio a Valli, sottolineando la profonda stima e il legame umano oltre che professionale che li univa. A suggellare l’omaggio, Laura ha intonato una delicata e sentita versione di ‘Volare’, celebre brano di Domenico Modugno. L’esibizione, che ha coinvolto anche gli altri presenti, è stata un momento di grande intensità emotiva, culminando in un lungo applauso da parte di tutti.

La scelta di ‘Volare’ non è stata casuale: la canzone, simbolo della musica italiana nel mondo, è diventata un messaggio di saluto e speranza, come se la Pausini volesse idealmente accompagnare Valli “volando” con la sua musica verso l’eternità.