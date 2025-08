Marco Carta è stato costretto ad annullare il concerto a Porto Torres, previsto per ieri 3 agosto 2025, per un problema di salute.

Quella che per molti fan doveva essere un a serata memorabile, si è trasformata in una “delusione”. Infatti, ieri sera, 3 agosto 2025, Marco Carta si sarebbe dovuto esibire a Porto Torres, in Sardegna. Tuttavia, a causa di un problema di salute, il cantante è stato costretto ad annullare il live e a sottoporsi le adeguate cure mediche. Scopriamo che cosa è successo.

Il ricovero di Marco Carta

Ad aver annunciato il ricovero è stato lo staff di Marco Carta. Infatti, nella giornata di ieri è comparsa una storia sul profilo del cantante contenente un aggiornamento. Il contenuto è la fotografia del suo braccio con tanto di braccialetto che certifica il ricovero. In sovrimpressione un annuncio scritto in nero su sfondo bianco.

“Lo staff di Marco, e tutto il suo enturage, sono stati costretti ad annullare l’esibizione di quest’oggi a Porto Torres a causa di un problema di salute che ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale San Donato di Milano“, si legge. Il discorso prosegue: “Le condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenere Marco sono a domani in degenza, nonostante lui abbia tentato fino all’ultimo di garantire la sua presenza“.

Segue poi un messaggio di rassicurazione per i fan che avrebbero dovuto partecipare al live: “Siamo a lavoro per trovare le condizioni migliori che ci permettano di riprogrammare questa data che Marco vuole portare a casa a tutti i costi. Vi terremo aggiornati“. Cantante in concerto

Il tour di Marco Carta

In ogni caso, la data di ieri sera, domenica 3 luglio faceva parte del “Solo Fantasia Tour 2025”, la tournée estiva del cantante. Il tour è cominciato lo scorso 16 luglio a Tricarico (MT) e terminerà il prossimo 28 agosto a Ragusa, in Sicilia. Tolta la tappa a Porto Torres, lo staff ha affermato che tutte le altre date rimangono confermate, tant’è vero che il cantante si esibirà il prossimo 12 agosto a Oliveto Lucano, in provincia di Matera.