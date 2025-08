Il conduttore TV è stato intervistato in occasione di un Festival in Irlanda, ma nessuno l’ha riconosciuto. Ecco che cosa è successo.

In questi giorni, Ezio Greggio è diventato protagonista di un simpatico siparietto andato virale sul web. Il conduttore TV, infatti, era in Irlanda in occasione di un festival, quando un intervistatore l’ha fermato per fargli alcune domande, ma senza riconoscerlo. La reazione di Ezio è stata esilarante e online ha conquistato tutti.

Il siparietto di Ezio Greggio in Irlanda

I fatti risalgono al 2 agosto, quando Ezio Greggio ha deciso di partecipare al “The Galway Races Summer Festival”, una corsa ippica che ogni anno viene organizzata durante l’ultima settimana di luglio presso l’Ippodromo di Ballybrit, a Galway.

Ed è proprio in occasione del festival che un intervistatore ha fermato Ezio Greggio per fargli alcune domande. Qui il conduttore ha risposto: “È la prima volta per me anche se ho una casa in Irlanda e la amo anche quando piove“. Tuttavia, nessuno dei presenti l’ha riconosciuto, tant’è vero che Ezio ha deciso di farci su un po’ di sana ironia con la sua parlata inglese. Infatti, il conduttore ha scherzato dichiarando di essere molto famoso in Italia, rivelando di avere in rubrica telefonica perfino il numero di telefono di Roberto Benigni e aggiungendo che “la persona più famose nella sua rubrica telefonica è proprio sé stesso“. Di seguito il video virale: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Galway Races (@galwayraces_official)

Che cos’è il The Galway Races Summer Festival

A questo punto scopriamo cosa sia il festival di Galway ha cui ha partecipato Ezio Greggio. Ebbene, stiamo parlando non tanto di una semplice gara di corsa ippica, quanto piuttosto di un vero e proprio evento che coinvolge l’intera cittadina di Galway, in Irlanda.

Il festival, infatti, viene organizzato ogni anno l’ultima settimana di luglio e per l’occasione l’intera città è in festa. In effetti, le corse all’ippodromo sono soltanto una piccola parte della kermesse, dato che si tratta dell’occasione perfetta per immergersi nella cultura irlandese con la città addobbata a tema e buon cibo e tanta musica per divertirsi.