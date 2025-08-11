Antonella Clerici racconta la sua vacanza a Disneyland con la figlia Maelle: ecco le sue parole e il video condiviso sui social.

Dopo il tatuaggio madre-figlia a 61 anni, Antonella Clerici ha deciso di vivere un’altra esperienza unica con la sua Maelle. Un’estate diversa dal solito, lontana dai luoghi che di solito la vedono protagonista come la casa nel bosco ad Arquata Scrivia, il mare di Santa Margherita Ligure e la Normandia. Questa volta, la conduttrice ha scelto di trascorrere qualche giorno a Disneyland Paris. Ecco, a seguire, il suo video-racconto.

Antonella Clerici e il viaggio a Disneyland con la figlia Maelle

Per Antonella Clerici, questa non è stata soltanto una vacanza, ma un’occasione preziosa per vivere un momento tutto per loro: “Questa esperienza mi ha smosso mille emozioni vissute con la mia Maelle, io e lei, sole“, ha spiegato nel suo profilo Instagram. Un viaggio che ha riportato a galla ricordi e sensazioni dell’infanzia: “Ricordarci ogni tanto come eravamo, cosa è rimasto di noi bambini e che davvero l’essenziale è invisibile agli occhi“.

“Non ho mai pianto così tanto”

Sul suo profilo Instagram, Antonella Clerici ha condiviso un video che raccoglie le immagini di lei e Maelle sulle giostre, mentre passeggiano lungo i viali e posano davanti al famoso castello delle fiabe.

Il post è accompagnato da parole piene di emozione: “Credo che tutti i bambini dovrebbero poter andare almeno una volta a Disneyland. È un luogo magico dove i sogni sono reali“.

La conduttrice ha raccontato di essere rimasta colpita da ogni dettaglio: “Dal castello incantato, alle parate,agli show incredibili, alla disponibilità umana di chi ci lavora a vario titolo. Non ho mai pianto cosi tanto“. Infine, prima che qualche hater potesse fare delle insinuazioni, ha voluto chiarire che il suo racconto non aveva alcuno scopo pubblicitario: “Non è un ADV, ho scritto le mie sensazioni con sincerità“.