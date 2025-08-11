Giulia Stabile sotto accusa per presunti “ritocchini” a 23 anni: la ballerina di Amici rompe il silenzio e svela tutta la verità.

Negli ultimi tempi Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2021 e oggi ballerina professionista del programma, è tornata a far parlare di sé. Dopo il racconto del retroscena molto personale su Maria De Filippi, la giovane artista ha deciso di affrontare pubblicamente un’ondata di critiche ricevute su Instagram. Molti utenti, infatti, l’hanno accusata di essersi sottoposta a “ritocchini” estetici nonostante la sua giovane età. Ecco, a seguire, la replica della ballerina sui social.

Giulia Stabile, la risposta alla polemica sui “ritocchi estetici”

Le polemiche, come riportato da Fanpage, sono esplose a seguito di numerosi commenti apparsi sotto le foto pubblicate dalla ballerina. “Eri così bella al naturale, è uno sfregio farsi ritoccare le labbra a 23 anni“, “Ammazza quanti ritocchini” e “Come mai hai fatto il filler alle labbra?” sono solo alcune delle frasi che hanno spinto Giulia Stabile a intervenire.

Attraverso le sue stories su Instagram, la vincitrice di Amici 2021 ha voluto chiarire la sua posizione: “Non mi sono mai rifatta nulla, smettetela. Sono passati cinque anni dalla mia edizione di Amici, sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni, ma penso che sia anche abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto, o non abbia fatto nessuna punturina. Nulla contro, ma non ho mai fatto niente“.

“Sto imparando ad accettarmi”

In un’ulteriore story, aggiunge Fanpage, Giulia Stabile ha ribadito di voler affrontare le proprie insicurezze senza ricorrere alla chirurgia estetica: “Oggi ho 23 anni, sto imparando ad accettarmi e valorizzarmi al meglio, cercando di superare quelle che sono le mie insicurezze ma non ricorrendo alla chirurgia estetica“.

Non è la prima volta che la ballerina parla apertamente delle sue insicurezze. Già nel giugno 2024, dopo alcuni commenti sul suo diastema, aveva spiegato che pur trattandosi di un particolare che “non mi piace tante volte“, era diventato qualcosa che la distingueva: “Mi rende diversa e unica“.