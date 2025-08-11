Loredana Bertè e Renato Zero, colpo di scena: fanno la pace dopo 20 anni, il video

Dopo vent’anni di litigio, Loredana Bertè e Renato Zero fanno pace: l’abbraccio a sorpresa durante un concerto.

Non solo Elodie fa discutere con la foto dell’abito “strappato”, a far parlare il mondo della musica ci pensa anche la riconciliazione tra Loredana Bertè e Renato Zero. Dopo vent’anni di litigio, come riportato da Fanpage, i due artisti hanno deciso di fare pace. Lo hanno fatto davanti al pubblico di Piazza Europa a La Spezia, durante il concerto della cantante lo scorso 10 agosto.

Loredana Bertè e Renato Zero: il motivo dietro il loro litigio

Quella tra Loredana Bertè e Renato Zero è stata per anni un’amicizia intensa. Tanto che la cantante ha raccontato di aver passato più tempo con lui che con sua sorella Mia Martini. Ma un litigio nato negli anni ’90 li aveva allontanati definitivamente.

Alla base dello scontro, secondo quanto dichiarato dalla cantante, ci sarebbero state questioni economiche legate ai diritti di canzoni scritte da lei negli studi di Fonopoli – il progetto musicale ideato da Zero – che lui le avrebbe sottratto.

In un’intervista, la Bertè aveva detto: “Due mesi sono stata ‘sequestrata’ a casa di Renato a Roma. Studio suo, fonico suo, ma le canzoni sono mie. Quindi a un certo punto, quando non si riusciva più a parlare, siamo stati costretti a urlare. Renato non capisce di rock e l’ho dovuto denunciare perché io non posso lavorare per colpa di Renato ed è una situazione gravissima“

Negli anni recenti, però, aveva espresso pubblicamente il desiderio di riabbracciare l’amico. Nel 2024, a Belve, aveva confessato: “Nella mia vita c’è stato sempre, quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto“.

La pace a a sorpresa durante il concerto

Durante il live del tour “50 anni da ribelle“, aggiunge Fanpage, mentre ancora risuonavano le note di Una stupida scusa, il brano nato dalla collaborazione di Loredana Bertè con i Boomdabash dopo il successo di Non ti dico no, Renato Zero è salito sul palco.

Affiancando la cantante, ha preso il microfono e ha dichiarato: “Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita“. Poi, rivolgendosi alla piazza gremita, ha gridato: “Loredana, un mito!“, scatenando l’ovazione del pubblico. Il tutto si è concluso con un abbraccio stretto e un bacio dato dalla Bertè al collega.