Ecco quanto guadagna Milly Carlucci, la regina del sabato sera di Rai 1 con il suo show Ballando con le stelle.

Una delle conduttrici più amate della Rai è senza dubbio Milly Carlucci. Ha iniziato al propria carriera televisiva sul finire degli anni ’70 e a partire dagli anni ’90 è diventata una delle conduttrici di punta della televisione pubblica, ha presentato diversi programmi di successo come Luna Park, Scommettiamo che…?, Telethon, un’edizione del Festival di Sanremo (quella del 1992). Dal 2005 è la regina del sabato sera di Rai 1 con il suo Ballando con le stelle, programma che di edizioni in edizioni continua a mietere grandi successi, come dimostrano gli ottimi dati di ascolto. Non a caso è una delle conduttrici di punta della Rai, ma quanto guadagna Milly Carlucci?

Milly Carlucci: quanto guadagna

Riguardo al compenso percepito da Milly Carlucci alla Rai non ci sono comunicazioni ufficiali ma, secondo alcune indiscrezioni che circolano, il contratto firmato dalla conduttrice con la televisione pubblico prevederebbe un compenso di circa 400.000 euro a stagione.

Milly Carlucci

Uno stipendio certamente importante ma tutt’altro che immeritato, soprattutto se paragonato a quello di altri protagonisti della televisione ma anche considerato il grande successo che solitamente hanno le sue trasmissioni, a partire appunto da Ballando con le stelle che è ormai da anni un appuntamento fisso del sabato sera di milioni di italiani.

Non va poi dimenticato che Milly Carlucci ha condotto anche altri programmi, negli ultimi anni l’abbiamo per esempio potuta vedere Il cantante mascherato ma anche a L’acchiappatalenti, altri due programmi della prima serata di Rai 1. In particolare il primo, Il cantante mascherato, ha avuto anche un grande successo, tanto da essere riproposto in varie edizioni. Insomma, non è un caso che la Rai continua a puntare su Milly Carlucci per i propri programmi sulla rete principale.