Mountainhead: trama, cast, location, trailer e curiosità del film di Jesse Armstrong

Mountainhead sbarca in televisione: scopriamo la trama, il cast, la location, il trailer e dove vedere il film di Jess Armstrong.

Targato HBO e candidato ai prossimi Emmy Awards nella categoria Miglior film per la televisione, Mountainhead è una dark comedy cinica ma estremamente realistica. All’apparenza la trama è incentrata sull’intelligenza artificiale, ma con uno sguardo più attento si capisce subito che al centro della scena c’è il vuoto morale creato dalla tecnologia. Scopriamo cast, location, trailer e curiosità.

Mountainhead: trama e trailer del film

Dopo il successo ottenuto con Succession, Jesse Armstrong torna a impressionare gli spettatori con il suo primo lungometraggio. Si intitola Mountainhead ed è una dark comedy che affronta il tema dell’intelligenza artificiale da un punto di vista morale. La trama ruota attorno a quattro personaggi, ognuno dei quali rappresenta una contraddizione del mondo altamente tecnologico.

Tutto inizia quando un gruppo di quattro amici miliardari (Randall, Hugo, Venis e Jeff) si riunisce per un weekend in un resort di lusso in montagna. Durante il soggiorno, però, il mondo viene stravolto da una crisi internazionale causata da un software di intelligenza artificiale generativa sviluppato proprio da uno di loro.

Mentre le nazioni sono sull’orlo del collasso economico e politico, Randall, Hugo, Venis e Jeff pensano a come poter sfruttare la crisi a loro vantaggio. L’etica e la morale, ovviamente, non sono contemplate ed è proprio su questo vuoto che si concentra Mountainhead.

Ecco il trailer di Mountainhead:

Mountainhead: cast, location, curiosità e dove vederlo

Mountainhead non è un film incentrato sull’intelligenza artificiale ma sul vuoto morale che crea. I quattro amici sono consapevoli che la tecnologia è scappata dal loro controllo, eppure continuano a essere convinti di poterla comunque gestire in loro favore. Ovviamente, il mondo che crolla a pezzi non è un loro problema.

Una dark comedy cinica e tagliente, resa ancora più inquietante dalla location: quasi tutte le scene si svolgono nel rifugio di montagna, visto come un luogo dove non può accadere nulla di male, una specie di prigione dorata a cui hanno accesso solo gli eletti.

Il cast è degno di nota: Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, Ramy Youssef, Hadley Robinson, Andy Daly, Ali Kinkade, Daniel Oreskes, David Thompson, Amie MacKenzie e Ava Kostia. Prodotto dalla HBO e girato a Park City, Mountainhead debutta in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW il 12 settembre.