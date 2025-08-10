Pomeriggio 5 torna in tv con un nuovo nome: quando inizia, chi lo conduce e tutte le novità

Quando inizia Pomeriggio 5? Il programma di Canale 5 torna in tv con una veste del tutto rinnovata: dal conduttore al taglio.

C’è grande attesa per la stagione 2025/2026 di Pomeriggio 5. Dopo il terremoto di due anni fa, quando Pier Silvio Berlusconi aveva fatto fuori Barbara D’Urso sostituendola con Myrta Merlino, l’Ad di Mediaset si prepara a una nuova rivoluzione. Vediamo quando inizia il programma e chi ci sarà al suo timone

Pomeriggio 5: quando inizia e chi lo conduce

La nuova stagione di Pomeriggio 5 si prospetta ricca di cambiamenti. Proprio nelle scorse ore è stato svelato quando inizia il programma, ma non è stata la data ad attirare la curiosità quanto la possibilità di un probabile cambio nome. Ma, procediamo con ordine.

Dopo aver fatto fuori Barbara D’Urso in favore di Myrta Merlino, Pier Silvio Berlusconi ha pensato di cambiare ancora una volta il format pomeridiano di Canale 5. Non solo per quel che riguarda la presentatrice, anche il taglio del programma sarà un tantino diverso. Durante la presentazione dei palinsesti, l’Ad Mediaset ha annunciato che tratterà soprattutto attualità e cronaca nera.

Vista la nuova ‘veste’ della trasmissione, la Merlino è stata sostituita con un collega che da anni si occupa di argomenti di questo tipo. Stiamo parlando di Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado. Stando a quanto sostiene Affari Italiani, la stagione 2025/2026 dovrebbe debuttare lunedì 1 settembre alle ore 17:00.

Pomeriggio 5 cambia nome

In attesa di scoprire come se la caverà Gianluigi Nuzzi alla guida di Pomeriggio 5, un’altra indiscrezione sta facendo discutere. Sembra che il programma, oltre a conduttore e taglio, sia pronto anche a cambiare nome. E’ bene sottolineare che da parte dei vertici Mediaset non c’è alcuna conferma, quindi non possiamo fare altro che attendere l’1 settembre per scoprire tutte le modifiche apportate da autori, presentatore e Ad.