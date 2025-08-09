Una moglie bellissima: trama, cast e location del film di Leonardo Pieraccioni

Ecco quali sono le location di Una moglie bellissima, il film con protagonisti Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi.

Fra i tanti film di Leonardo Pieraccioni c’è anche Una moglie bellissima, commedia uscita nel 2007 in cui l’attore toscano ha lavorato al fianco di Laura Torrisi, che è poi diventata anche la sua compagna di vita per diverso tempo. La storia raccontata è quella di Mariano e Miranda, marito e moglie commercianti di frutta e verdura. La loro storia è sconvolta quando un fotografo propone a Miranda di fare un calendario sexy. Vediamo ora quali sono le location di Una moglie bellissima.

Una moglie bellissima: le location del film

Come da tradizione per i film di Leonardo Pieraccioni, anche Una moglie bellissima è stato girato almeno in parte in Toscana. La piazza dove hanno il nasco al mercato Mariano e Miranda è Piazza Baldaccio ad Anghieri, in provincia di Arezzo. E sempre ad Anghiari si trovano anche il teatro dove si svolgono le prove di Grease e la piazza dove va in scena la rappresentazione, Piazza IV novembre.

Leonardo Pieraccioni

Tra le location di Una moglie bellissima troviamo poi anche il Molo di Livorno e nella vicina Selci (qui è stata girata la scena del passaggio a livello). Tra i luoghi del film troviamo poi Bassano Romano, Militello in Val di Catania, Castiglione della Pescaia e l’ospedale di Città di Castello. Infine, diverse scene sono state girate negli studi di Cinecittà.

Una moglie bellissima: il cast del film

Come detto in precedenza, i due protagonisti principali di Una moglie bellissima sono Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi ma nel cast del film troviamo anche Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo, protagonisti di tanti film di Pieraccioni. E poi ancora Gabriel Garko, Tony Sperando, Francesco Guccini, Chiara Francini, Carlo Pistarino, Monica Nappo e Alessandro Paci.