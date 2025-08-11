Martina Colombari a Ballando con le Stelle, il video dell’annuncio “alternativo”

Un annuncio “differente” per la presentazione di Martina Colombari per la prossima edizione di Ballando con le Stelle: il video.

Una nuova giornata di notizie in casa Rai porta un nome amatissimo nel cast di Ballando con le Stelle: Martina Colombari. Dopo l’annuncio della partecipazione di Barbara D’Urso, è arrivato questa mattina sui canali social ufficiali del programma, con un video che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan. Nessuna conferenza stampa, nessun set patinato: la scelta della Colombari è stata “alternativa”.

Gli altri protagonisti di Ballando con le Stelle 2025

Ma Martina Colombari non sarà l’unica nuova protagonista di questa edizione. In pista con lei ci saranno già altri nomi confermati. Tra cui la signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso.

Il cast, scelto dalla conduttrice Milly Carlucci, sta prendendo forma passo dopo passo e promette colpi di scena. Mancano ancora diversi concorrenti da svelare, ma la giuria e i maestri che guideranno gli allievi sono già stati confermati, pronti a tornare anche quest’anno.

L’annuncio “alternativo” di Martina Colombari

Nel filmato pubblicato sui social, come riportato da Novella2000 e Adnkronos, Martina Colombari si mostra durante una passeggiata in montagna, in compagnia di numerose capre al pascolo.

Immersa nel verde della campagna, l’ex Miss Italia improvvisa alcuni passi di danza, dando un tocco ironico e spontaneo al suo annuncio. Rivolgendosi al suo insolito “pubblico” a quattro zampe, esclama con entusiasmo: “Siete pronte a venire con me a Ballando con le stelle?“. Dunque, nessun palcoscenico televisivo o location patinata per la sua presentazione.

Il suo annuncio è “alternativo” ed è stato condiviso dai canali social di Ballando con le Stelle, mostrando la Colombari super sorridente e carica di entusiasmo per la nuova avventura.

Ecco, a seguire, l’annuncio dell’ex Miss Italia condiviso sui social: