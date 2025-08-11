“Mi ha sorpresa”: Anna Tatangelo parla per la prima volta del suo nuovo amore

Anna Tatangelo rompe il silenzio: per la prima volta parla di Giacomo Buttaroni e racconta gli anni post separazione da Gigi D’Alessio.

Dopo la bufera per le vacanze di lusso in Sardegna e un concerto cancellato, Anna Tatangelo si mostra senza filtri. A 38 anni, con il pancione di cinque mesi e “un sorriso che la illumina tutta“, ha scelto di aprirsi come mai prima d’ora. In un’intervista a il Corriere della Sera, la cantante parla per la prima volta apertamente del compagno Giacomo Buttaroni, ex calciatore e oggi allenatore, e ripercorre la relazione passata con Gigi D’Alessio.

L’addio con Gigi D’Alessio e gli anni post-separazione

Rispondendo a una domanda sulla fine della lunga relazione con Gigi D’Alessio, la cantante si concentra su se stessa: “Più che parlare di Gigi, preferisco prendermi le mie responsabilità: ero io che, per proteggermi, mi ero costruita una maschera. E infatti, a storia finita, ho sentito che era ora di dire che quell’Anna fredda, algida, era in realtà sensibilissima, fragile. Oggi, per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno né la mia felicità“.

La separazione, il Covid e la malattia della madre hanno segnato profondamente Anna Tatangelo: “Ho cambiato casa, mio figlio non capiva cosa succedeva e sono arrivati il Covid e poi la malattia di mia madre. È stato un crollo totale. Salivo al San Raffaele a Milano, parlavo coi medici, stavo settimane in ospedale cercando di tenere insieme tutto, tipo Wonder Woman. Davanti a mamma, ai miei fratelli, a mio padre, ero forte. Poi, da sola, crollavo. Sono arrivata a pesare 55 chili“.

Anna Tatangelo parla del suo nuovo compagno

Il racconto su Giacomo Buttaroni è intriso di gratitudine e stupore: “È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio“. Un legame, sottolinea Anna Tatangelo, lontano dal mondo dello spettacolo: “Non è del mondo dello spettacolo. E non vuole esserlo“.