Anna Tatangelo in vacanza in Sardegna scatena polemiche: concerto annullato e resort da 1500 euro a notte.

Anna Tatangelo è finita al centro delle polemiche per una vacanza di lusso in Sardegna, proprio nei giorni in cui avrebbe dovuto esibirsi in Sicilia. La cantante, incinta del suo secondo figlio, ha condiviso su Instagram alcune immagini del suo soggiorno al Conrad Chia Laguna Resort, struttura esclusiva nella baia di Chia, nel sud dell’isola. Le foto la ritraggono serena in compagnia del figlio Andrea, avuto dalla relazione con Gigi D’Alessio. Ma l’apparente relax ha sollevato un’ondata di critiche. Scopriamo cosa sta succedendo.

Il resort da sogno e i costi da capogiro

Il resort scelto da Anna Tatangelo è tra i più prestigiosi della Sardegna: una notte nella suite presidenziale può arrivare a 1500 euro, mentre le camere standard partono da 790 euro.

Piscina a sfioro, Spa, e una vista mozzafiato sul mare completano l’esperienza a cinque stelle. Tuttavia, il dettaglio che ha fatto infuriare alcuni fan è legato all’annullamento di un concerto previsto a Misiliscemi, in provincia di Trapani, lo stesso weekend della vacanza.

Anna Tatangelo – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato da una fan attraverso l’esperta di gossip Deianira Marzano, Anna avrebbe presentato un certificato medico per giustificare la cancellazione del live, salvo poi pubblicare video e foto dalla Sardegna e partecipare ad altri eventi.

La reazione dei fan

“Non me lo aspettavo da lei” ha scritto una follower delusa. La data è stata rimossa dal cartellone ufficiale del tour e la cantante non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito.

Se da un lato Anna Tatangelo continua a ricevere messaggi di affetto per la sua gravidanza e per il tempo dedicato al figlio, dall’altro il malcontento cresce. Il connubio tra vacanza extralusso e impegni disattesi potrebbe intaccare la sua immagine di artista sempre vicina al suo pubblico.

Resta da vedere se la cantante risponderà alle critiche o sceglierà di lasciarle scivolare via, godendosi l’estate in famiglia.