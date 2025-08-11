Paolo Bonolis come la Bruganelli? La risposta sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle

Il conduttore Paolo Bonolis rivela perché non parteciperà mai a Ballando con le Stelle come la sua ex Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis ha messo subito in chiaro che non lo vedremo mai come concorrente di Ballando con le Stelle. Intervistato dal Corriere della Sera, come riportato da Fanpage, il conduttore romano ha risposto con una motivazione particolare. Il tema è emerso in un momento particolare per lo show di Rai 1, reduce da un’edizione che ha visto la partecipazione della sua ex moglie, Sonia Bruganelli. Nel frattempo a Tu sì que vales, il conduttore si scontra con la Littizzetto.

Paolo Bonolis risponde ai gossip su Sonia Bruganelli

La partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle ha acceso numerose discussioni, anche a causa della relazione con il ballerino Angelo Madonia. Sul punto, il conduttore non si è lasciato trascinare nel vortice delle polemiche. Anzi, ha espresso con chiarezza la sua filosofia: “Un certo pubblico è morboso. La mia risposta è l’indifferenza. Chi si nutre di vite altrui evidentemente ha degli irrisolti. Dispiace per loro“.

Perché non farebbe mai Ballando con le Stelle

Alla domanda se avrebbe mai accettato di scendere in pista nel programma di Milly Carlucci, aggiunge Fanpage, Paolo Bonolis ha risposto senza esitazioni: “Ma siamo matti?“. Subito dopo, ha aggiunto con tono ironico: “Ho un ginocchio che vive di vita propria“. La battuta ha sintetizzato perfettamente la sua posizione, lasciando intendere che l’idea di vederlo ballare in prima serata resterà un’ipotesi lontana dalla realtà.

Nel corso della stessa intervista, il conduttore ha anche ricordato la sua partecipazione a I Cesaroni. “Claudio Amendola è un amico. C’è stata l’occasione di coinvolgere Adele, che studia per diventare attrice, in una piccola parte“, ha spiegato. Infine, sulla presunta morta della televisione generalista, ha dichiarato: “Mi sembra la speranza di alcuni che hanno nei confronti della tv generalista un’alterigia intellettuale“.