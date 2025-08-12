Andrea Bocelli, malore improvviso e sospetto botulino: ore di paura per il figlio Amos

Paura in Sardegna per Amos Bocelli: sospetto botulino dopo un improvviso malore, il figlio di Andrea Bocelli finisce in ospedale.

Dopo lo spavento per il malore di Marco Carta, vacanze con colpo di scena per Amos Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea Bocelli. La sera del 10 agosto, come riportato da Fanpage, mentre si trovava in Sardegna con la famiglia, ha accusato fortissimi dolori addominali, nausea e altri sintomi subito dopo aver mangiato un panino in un chiosco di Porto Cervo.

La paura è stata grande, anche perché negli ultimi giorni in Italia era scattata l’allerta per alcuni casi sospetti di botulino legati al consumo di alimenti. Il giovane è stato accompagnato d’urgenza all’ospedale di Olbia, dove il padre è rimasto in sala d’attesa per ore.

Chi è Amos Bocelli, il primogenito del tenore

Classe 1995, Amos Bocelli è il primo figlio di Andrea Bocelli e della sua ex moglie Enrica Cenzatti. Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Lucca e laureato in Economia aziendale e management, affianca spesso il padre in eventi speciali, esibendosi al pianoforte. È inoltre impegnato nella “Andrea Bocelli Foundation“.

Malore per il figlio di Andrea Bocelli: l’ospedale e l’intervento dei medici

L’episodio si è verificato nella serata e ha interrotto bruscamente le vacanze della famiglia Bocelli in Costa Smeralda. L’intervento tempestivo dei sanitari ha permesso di eseguire subito tutti i controlli necessari. Dopo ore di osservazione, i medici hanno scongiurato ogni collegamento con i casi di botulino segnalati di recente in Italia, classificando il tutto come un falso allarme.

La conferma è arrivata nella notte tra il 10 e l’11 agosto, aggiunge Fanpage, quando Amos Bocelli è stato dimesso e ha potuto fare ritorno a casa con i familiari. Un grande sospiro di sollievo per tutti, soprattutto per il padre Andrea, che non lo ha lasciato solo neanche per un istante durante la degenza.