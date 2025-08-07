“Dolori fortissimi”: Marco Carta rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale

Il cantautore ora è casa, così ha deciso di raccontare ai propri fan alcuni dettagli in più sul suo stato di salute e sul ricovero affrontato.

Non sono stati giorni semplici per Marco Carta. Lo scorso 3 agosto, il cantante ha dovuto annullare il suo concerto a causa di alcuni problemi di salute che l’hanno costretto al ricovero per degli accertamenti medici. Oggi, a distanza di qualche giorno, il cantautore ha rotto il silenzio e rivelato alcuni dettagli importanti sulle sue condizioni di salute.

Marco Carta: “Sono stato malissimo”

Marco Carta ha deciso di parlare ai suoi fan del perché lo scorso 3 agosto sia stato ricoverato in ospedale. Per farlo si è affidato alle storie del suo profilo Instagram, di seguito le sue parole: “Stavo benissimo, ero con voi e andava tutto bene. La notte stavo dormendo e mi sono svegliato intorno alle tre e lì è cominciato il guaio … Sono stato malissimo, avevo dolori fortissimi“.

La situazione ha preoccupato molto il cantante, che nel 2018 fu operato a causa di un’ulcera allo stomaco: “Per quell’operazione subita diversi anni fa, alcuni miei organi sono molto delicati, quindi il dolore era molto forte“. Da qui la decisione di andare in ospedale, dove i medici gli hanno sconsigliato di esibirsi il giorno successivo: ““Non puoi perché sei in pericolo”, mi hanno detto … Ho passato la notte in ospedale, sono cominciati gli antibiotici che sto facendo ancora oggi“.

Marco ha poi deciso di ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuto durante il ricovero: “Ringrazio tutti: i medici, i fan, gli organizzatori di Porto Torres per la comprensione. Stiamo cercando di riprogrammare la data, spero. Il “Solo Fantasia Tour” è salvo, le altre date si faranno, mi serve ancora qualche giorno di recupero, per fortuna ce l’ho“.

Le prossime date del tour di Marco Carta

Dunque, la data del 3 agosto era una delle tante tappe del “Solo Fantasia Tour”, la tournée estiva di Marco Carta. L’evento è cominciato lo scorso 4 maggio e nel corso delle settimane ha toccato diverse città italiane. Oggi il tour sta volgendo al termine, tant’è vero che rimangono ancora 5 date. L’ultima, prevista per il prossimo 28 agosto si svolgerà a Ragusa, in Sicilia.