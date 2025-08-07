Elettra Lamborghini sorprende i fan con un acquisto di lusso per la sua cagnolina Lea: un collare griffato Louis Vuitton. Ecco quanto costa.

I VIP spesso fanno acquisti folli, basti pensare all’auto XXL di Elisabetta Canalis o alle ville milionarie con vista mozzafiato. Ma Elettra Lamborghini ha deciso di alzare l’asticella e stavolta non si tratta di un suo nuovo look, ma di quello della sua cagnolina Lea. La cantante ha scelto di viziarla con un collare da far girare la testa: firmato Louis Vuitton, fa parte di una collezione super esclusiva e costa ben 490 euro.

Chi è Lea, la regina di casa Lamborghini

Lea non è solo un cane: è la “cagnolina migliore che potessimo mai desiderare“, come scriveva Elettra Lamborghini lo scorso 20 agosto. Quel giorno, riporta Fanpage, aveva anche condiviso una torta con candeline per festeggiare il compleanno della sua piccola amica a quattro zampe. E con il quarto compleanno ormai alle porte, ci si aspetta un’altra sorpresa da urlo.

Entrata nella famiglia Lamborghini-Afrojack nel 2021 dopo la perdita del cane Roy e della cavalla Lolita, Lea è diventata subito protagonista della vita (e dell’Instagram) della cantante. La prima foto insieme risale al 18 novembre 2021, accompagnata da un dolcissimo: “Finalmente sei arrivata“.

Elettra Lamborghini e il “collare” da capogiro per il suo cane

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini lascia tutti senza parole con le sue scelte eccentriche, ma questa volta ha davvero sorpreso tutti. Durante le vacanze estive, i fan più attenti hanno notato un dettaglio lussuoso nel look della sua adorata cagnolina Lea.

Al collo del levriero italiano spunta un collare che non può certo passare inosservato: è la celebre Tela Monogram Multicolor di Louis Vuitton, reinterpretata dall’artista giapponese Takashi Murakami.

Non è solo una questione di stile, ma anche di esclusività: questo collare fa parte di una linea limitata, venduta con la formula “uno per cliente“, proprio per mantenerne il prestigio. Con tanto di medaglietta dorata e motivi floreali geometrici, è un vero e proprio oggetto da collezione. Il prezzo? 490 euro. Una cifra che ha scatenato commenti e ovviamente polemiche.