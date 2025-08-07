Cantante, showgirl e ballerina. Lorella Cuccarini ha fatto la storia della TV italiana e in un’intervista ha ripercorso la sua carriera.

Per Lorella Cuccarini è arrivato il momento di spegnere le candeline. La showgirl, infatti, festeggerà il suo sessantesimo compleanno il prossimo 10 agosto. In un’intervista per il Corriere della Sera si è raccontata ripercorrendo alcuni degli eventi che hanno segnato delle tappe indelebili nella sua incredibile carriera.

Ma non solo, dato che ha anche riflettuto sull’età che aumenta col passare del tempo. Una condizione comune, a cui però lei oppone la sua inesauribile energia, tanto da dichiarare: “Fisicamente non sento più di 50 anni, di spirito anche 30“.

Lorella Cuccarini: “Un mio topless valeva 150 milioni”

Uno dei ricordi che Lorella Cuccarini ha ricordato è stato sicuramente un episodio che all’epoca fece scalpore, ossia quando rifiutò una proposta fattale dalla rivista Playboy. “Un mio topless valeva 150 milioni di lire, e Playboy me ne offrì 80 per posare senza veli. Berlusconi scherzando disse che ero l’unica donna senza tette che lavorava per lui“, ha spiegato la showgirl.

Senza il minimo dubbio, Lorella decise di declinare l’offerta, in quanto posare per un servizio di quel tipo sarebbe andato completamente contro l’immagine di bellezza sobria ed elegante che da sempre la contraddistingue.

Dagli anni difficili al ritorno in televisione

Tuttavia la carriera di Lorella Cuccarini non ha conosciuto soltanto momento di successo. Al contrario, la showgirl ha dovuto far fronte anche a diversi momenti “no”. In primis vi è sicuramente quando la Rai decise di metterla da parte, tant’è vero che Lorella ha commentato: “Per due o tre anni il telefono non squillava più, ma avevo quattro figli, ho perso mia madre, mi sono ammalata, ho dovuto rimettere a posto i cocci“.