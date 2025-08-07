L’ex concorrente di Temptation Island ha replicato alla recente intervista rilasciata da Tony Renda, suo ex fidanzato.

Jenny Guardiano non ha apprezzato l’intervista rilasciata da Tony Renda, suo ex fidanzato a Fanpage.it. I due partecipanti all’edizione 2024 di Temptation Island si sono lasciati ormai da qualche tempo e stando al racconto del dj, sarebbe stato lui a prendere la decisione, dopo che Jenny l’aveva messo nella “condizione di farlo“.

Tuttavia, dopo aver sentito quanto dichiarato dall’ex fidanzato, Jenny non è rimasta in silenzio, decidendo di raccontare la sua versione dei fatti e chiedendo a Tony di non nominarla più in futuro.

La durissima replica di Jenny Guardiano

Come anticipato, le parole pronunciate da Tony Renda, non sono piaciute a Jenny Guardiano. La giovane ha deciso di affidarsi a TikTok, dove ha pubblicato un lungo video sfogo in cui si scaglia contro l’ex fidanzato pronunciando la sua verità.

“Sono stanca di questa situazione. Questa è la terza intervista in cui parli di me, dici che sono cambiata, che sono una delusione. A volte bisognerebbe avere le pa**e di essere un uomo e dire “Ho fatto pietà“: inizia così il video-sfogo di Jenny Guardiano, ex concorrente di Temptation Island 2024. La ragazza ha poi elencato una serie di frasi che l’ex fidanzato avrebbe dovuto dire durante l’intervista: “L’ho lasciata nel giorno più brutto della sua vita, l’ho buttata fuori di casa, gli ho fatto i sacchi dei vestiti, suo padre non c’era più, ho fatto bordello quel giorno, ho fatto fare un incidente stradale e le ho detto che doveva morire come suo padre“.

Jenny ha poi lanciato una frecciata a Tony: “Tu che hai 45 anni dovresti rapportarti con le donne della tua età, costruirti una famiglia, la tua eredità, una pensione dignitosa e non scrivere alle diciassettenni. Sveglia, trovati un lavoro“.

@jenny_guardiano CORRI A FARE UN “PERCORSO PSICOLOGICO IMPORTANTE”. 🏃 A volte basterebbe stare zitto e fare più bella figura. Bye 👋🏻 ♬ suono originale – Jenny Guardiano

Jenny Guardiano e la verità dietro il suo cambiamento

A fine video, Jenny ha voluto anche spiegare quale sia la verità dietro il cambiamento citato dall’ex fidanzato. La giovane, infatti ha spiegato di essere semplicemente riuscita a riprendere la propria vita tra le mani, elencando una serie di cambiamenti che le hanno fatto del bene: “Ho girato il mondo e cambiato città, ho smesso di credere alle str*****e“.