“Mi ha detto che devo morire”: Jenny Guardiano risponde a Tony Renda

L’ex concorrente di Temptation Island ha replicato alla recente intervista rilasciata da Tony Renda, suo ex fidanzato.

Jenny Guardiano non ha apprezzato l’intervista rilasciata da Tony Renda, suo ex fidanzato a Fanpage.it. I due partecipanti all’edizione 2024 di Temptation Island si sono lasciati ormai da qualche tempo e stando al racconto del dj, sarebbe stato lui a prendere la decisione, dopo che Jenny l’aveva messo nella “condizione di farlo“.

Tuttavia, dopo aver sentito quanto dichiarato dall’ex fidanzato, Jenny non è rimasta in silenzio, decidendo di raccontare la sua versione dei fatti e chiedendo a Tony di non nominarla più in futuro.

La durissima replica di Jenny Guardiano

Come anticipato, le parole pronunciate da Tony Renda, non sono piaciute a Jenny Guardiano. La giovane ha deciso di affidarsi a TikTok, dove ha pubblicato un lungo video sfogo in cui si scaglia contro l’ex fidanzato pronunciando la sua verità.

Sono stanca di questa situazione. Questa è la terza intervista in cui parli di me, dici che sono cambiata, che sono una delusione. A volte bisognerebbe avere le pa**e di essere un uomo e dire “Ho fatto pietà“: inizia così il video-sfogo di Jenny Guardiano, ex concorrente di Temptation Island 2024. La ragazza ha poi elencato una serie di frasi che l’ex fidanzato avrebbe dovuto dire durante l’intervista: “L’ho lasciata nel giorno più brutto della sua vita, l’ho buttata fuori di casa, gli ho fatto i sacchi dei vestiti, suo padre non c’era più, ho fatto bordello quel giorno, ho fatto fare un incidente stradale e le ho detto che doveva morire come suo padre“.

Jenny ha poi lanciato una frecciata a Tony: “Tu che hai 45 anni dovresti rapportarti con le donne della tua età, costruirti una famiglia, la tua eredità, una pensione dignitosa e non scrivere alle diciassettenni. Sveglia, trovati un lavoro“.

CORRI A FARE UN “PERCORSO PSICOLOGICO IMPORTANTE”. 🏃 A volte basterebbe stare zitto e fare più bella figura. Bye 👋🏻

Jenny Guardiano e la verità dietro il suo cambiamento

A fine video, Jenny ha voluto anche spiegare quale sia la verità dietro il cambiamento citato dall’ex fidanzato. La giovane, infatti ha spiegato di essere semplicemente riuscita a riprendere la propria vita tra le mani, elencando una serie di cambiamenti che le hanno fatto del bene: “Ho girato il mondo e cambiato città, ho smesso di credere alle str*****e“.

Il video termina con un’ultima riflessione: “Mi dispiace essere l’argomento principale della tua vita, si vede che non mi hai superato. Peccato, io ho fatto già tante cose. E farò quella famiglia che tanto merito. Non mentire a te stesso. Fai un percorso psicologico importante“.

