Tony Renda: “Temptation Island? Non l’ho sfruttata bene. Jenny? Sono profondamente deluso”

Tony Renda, ex concorrente di Temptation Island ha parlato della sua esperienza nel reality show e di Jenny Guardiano, l’ex fidanzata.

Tony Renda e Jenny Guardiano sono una delle coppie che è rimasta nella memoria di Temptation Island, celebre reality show di Canale 5. Entrambi hanno partecipato all’edizione del 2024 intraprendendo un viaggio alquanto turbolento e oggi, a distanza di un anno, Tony è tornato a parlare della sua esperienza nel programma e di Jenny, ormai sua ex fidanzata.

Tony Renda su Temptation Island: “Un’esperienza fantastica”

Tony Renda, a Fanpage.it, ha voluto raccontare la sua esperienza nel viaggio delle tentazioni in onda su Canale 5. Nonostante le settimane complicate, Tony non cambierebbe nulla del suo percorso nel programma: “È stata un’esperienza fantastica e non mi aspettavo di avere tutta questa visibilità.“, ha dichiarato il dj, “È stata una bella opportunità, ma non l’ho sfruttata bene e sono tornato a fare quello che facevo prima“.

Ma non solo, dato che secondo Tony, il percorso a Temptation Island l’ha trasformato in una persona nuova: “Sono riuscito a esprimere quello che volevo far capire di me. Mi hanno messo nella condizione di raccontarmi … Dopo l’esperienza televisiva ho capito tante cose. Ho fatto dei cambiamenti importanti, anche se potevo fare di più“. Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

L’addio a Jenny Guardiano

Tony Renda ha poi deciso di parlare anche di Jenny Guardiano, la sua ex fidanzata con cui ha condiviso il percorso nel programma TV. La loro è sicuramente stata una storia molto tormentata, caratterizzata da tradimenti e molteplici difficoltà.

Ma al falò di confronto la coppia ha deciso di restare unita e di uscire insieme, anche se nel tempo le cose non hanno funzionato. Da lì la decisione di lasciarsi, che però oggi Tony ricorda con un velo di amarezza, convinto che Jenny sia stata influenzata dalle persone che aveva accanto.