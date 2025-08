Nathan Falco, vacanze di lusso fanno scoppiare la polemica: la furia della Gregoraci

Nathan Falco è stato preso di mira sui social da un hater, che l’ha accusato di essere un figlio di papà: la dura replica di mamma Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci ha deciso di trascorrere le vacanze estive in Sardegna, a Porto Cervo per essere precisi. Ma la conduttrice non è da sola: con lei Nathan Falco, il figlio nato dalla relazione con Flavio Briatore. Oggi Nathan ha quindici anni, ma da sempre combatte contro il giudizio di molti haters che lo definiscono un “figlio di papà”.

Di recente, una nuova critica è stata mossa nei suoi confronti e questa volta mamma Elisabetta non è rimasta in silenzio. Al contrario, ha replicato con toni altrettanto duri alle parole dell’hater.

Le critiche a Nathan Falco e la replica di Elisabetta Gregoraci

La polemica è scoppiata dopo che Elisabetta Gregoraci ha condiviso sul suo profilo Instagram un post in compagnia di Nathan Falco, il figlio suo e di Flavio Briatore. Nella foto, mamma e figlio si trovano in barca mentre attraversano le acque cristalline della Sardegna. A completare la foto una descrizione che recita: “Sole, mare, Sardegna, noi“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Un messaggio che fa comprendere quanto per Elisabetta sia importante trascorrere del tempo in compagnia di suo figlio, il quale da circa un anno si è trasferito in Svizzera per frequentare un prestigioso collegio.

Tuttavia, i commenti non sono tardati ad arrivare e tra questi uno ha attirato l’attenzione della conduttrice: “È un ragazzo fortunato, nella vita non farà niente“. Parole che Elisabetta non ha potuto tollerare e a cui questa volta ha deciso di rispondere a tono: “Non penso affatto“.

Elisabetta Gregoraci: “Detesto i figli di papà, lui è educato”

In ogni caso, non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci difende pubblicamente il figlio. Già in passato la conduttrice aveva dichiarato che Nathan non fosse un “figlio di papà”. Anzi, in un’intervista per il Corriere della Sera aveva spiegato che suo figlio fosse ben lontano dallo stereotipo del ragazzo viziato: “Io detesto i figli di papà, lui è molto educato. In Kenya abbiamo casa, l’ho portato a fare un giro degli orfanotrofi, dove i bambini hanno un giocattolo in quindici“.