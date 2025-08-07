“Non eravamo pronti”: lutto devastante per Brad Pitt

Brad Pitt piange la madre Jane Etta, scomparsa a 84 anni. La nipote Sydney le dedica un toccante messaggio su Instagram.

Dopo l’addio all’amata attrice di ‘The Walking Dead’, il mondo dello spettacolo piange un’altra dolorosa perdita: Jane Etta Pitt, madre dell’attore Brad Pitt, è morta all’età di 84 anni. La notizia, anticipata da TMZ e riportata da Dilei.it, è stata confermata dalla nipote Sydney, figlia del fratello di Brad, Doug Pitt, che le ha dedicato un commosso tributo sui social.

Brad Pitt in lutto: il rapporto con la madre Jane Etta Pitt

Brad Pitt era molto legato alla madre, e lei lo aveva sempre sostenuto, anche durante i momenti più delicati della sua vita privata. Non è raro che fosse vista al suo fianco durante eventi ufficiali, come sul red carpet, a dimostrazione di un legame autentico e profondo.

La loro relazione si era mostrata solida anche nel difficile periodo della separazione tra Pitt e Angelina Jolie. In quella circostanza, la donna aveva difeso il figlio pubblicamente, affermando che non avrebbe mai potuto perdonare l’ex nuora per ciò che aveva fatto.

L’ultimo saluto della nipote Sydney

A dare conferma ufficiale della scomparsa di Jane Etta è stata la nipote Sydney, aggiunge Dilei.it, che in un toccante post su Instagram ha scritto: “Mia dolce nonna, non eravamo ancora pronti per la tua partenza, ma sapere che finalmente sei di nuovo libera di cantare, ballare e dipingere rende tutto un po’ più facile“. Parole piene di dolore ma anche di gratitudine, che riflettono la personalità generosa della nonna.

La nipote ha descritto la nonna come una donna capace di prendersi cura degli altri senza riserve, sottolineando quanto abbia influito nella sua crescita personale: “Mi ha insegnato a dipingere, a essere forte, a guidare gli altri con gentilezza, ad amare Gesù in ogni cosa e a trovare gioia nelle cose più piccole“. Infine, conclude con una frase commovente: “Era amore nella sua forma più pura“.