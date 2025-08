Kelley Mack aveva 33 anni a causa di una malattia. Nel corso della sua vita ha recitato in “9-1-1”, “Chicago Med” e “The Walking Dead”.

Il mondo del cinema è in lutto. Kelley Mack, giovane attrice di appena 33 si è spenta lo scorso 2 agosto a causa di alcune complicazione dovute a una malattia di cui soffriva da tempo: il glioma del sistema nervoso centrale. La notizia è stata diffusa tramite un post sull’account Instagram dell’attrice firmato da Kathryn Mack, sua sorella.

L’annuncio del lutto

Kelley Mack è mancata lo scorso 2 agosto, ma i famigliari hanno deciso di diffondere la notizia soltanto ieri 5 agosto. Sul profilo Instagram dell’attrice, infatti, è visibile un post contenente una toccante dedica firmata proprio dalla sorella di Kelley: “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley.“, si legge, “Una luce così brillante e fervente è transitata nell’aldilà, dove tutti noi prima o poi dobbiamo andare“.

Il testo prosegue: “Ci mancherà in un modo che le parole non possono esprimere. Kelley vorrebbe che sapeste quanto vi ha amato“. Infine un ultimo toccante pensiero da parte di Kathryn: “E io, come sua sorella, voglio che sappiate quanto è stata coraggiosa, soprattutto quando ha deciso di compiere il salto per ricongiungersi con Dio. Sono così fiera di lei. Dannatamente fiera“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kelley Mack (@itskelleymack)

Le cause del decesso

Come anticipato, Kelley Mack si è spenta a causa di un glioma del sistema nervoso centrale. Si tratta di una neoplasia cerebrale che ha origine nel cervello o nel midollo spinale e progressivamente compromette tutte le funzioni neurologiche.

Malata da tempo, nei mesi scorsi Kelley aveva coinvolto i fan nel suo percorso fornendo loro alcuni importanti aggiornamenti sulla sua condizione fisica e sulle terapie affrontate. Ad esempio, la scorsa primavera, dopo aver completato la terapia protonica aveva scritto: “È una sfida che mi sta facendo meraviglia, e finora il sole ha brillato ogni giorno. In generale, questo percorso non è stato facile, ma le cose stanno migliorando. Grazie ancora per il supporto e per le preghiere“. Ceri accesi e un libro aperto adornato da gigli, simbolo di lutto – www.donnaglamour.it

Chi era Kelley Mack

Nata il 10 luglio del 1992 a Cincinnati, in Ohio, Kelley Mack si avvicina al mondo della recitazione prendendo parte ad alcune piccole produzioni indipendenti. Nel 2018 la svolta grazie alla partecipazione in “The Walking Dead” dove ha ricoperto il ruolo di Addy per ben cinque episodi della nona stagione.