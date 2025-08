Francis Ford Coppola ricoverato per un intervento al cuore: il messaggio sui social

Il celebre regista, Francis Ford Coppola, è ricoverato a Roma per un intervento al cuore: il messaggio sui social.

È un agosto pieno di ricoveri, un esempio è quello di Marco Carta, ma ora arriva la notizia che ha coinvolto un gigante del cinema internazionale: Francis Ford Coppola. Il regista 86enne, autore di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, si trova ricoverato al Policlinico di Tor Vergata, a Roma, per sottoporsi a un intervento legato alla fibrillazione atriale. La notizia ha suscitato immediata preoccupazione tra i fan, subito placata dalle parole rassicuranti dello stesso Coppola, pubblicate sui suoi canali social.

Francis Ford Coppola e la presentazione del film ‘Megalopolis’

Francis Ford Coppola, come riportato da L’Ansa, è in Italia già da alcune settimane. A metà luglio era stato ospite del Magna Grecia Film Festival, in Calabria, dove ha presentato il suo ultimo lavoro, Megalopolis, accolto con entusiasmo da una folla di giovani.

In quell’occasione aveva detto: “I giovani mi dicono che il mondo è un disastro, ma io rispondo che non c’è nessun problema che l’uomo non può risolvere. Dobbiamo costruire un nuovo grande futuro, e farlo insieme per il bene dei nostri figli. E stasera facciamo un salto nel futuro“.

Ricovero a Roma e il messaggio del regista sui social

Il regista, spiega adnkronos, ha voluto informare personalmente i suoi fan spiegando la natura del ricovero. “Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene“, ha scritto nella notte. “Mentre sono a Roma – ha aggiunto – sto approfittando per fare l’aggiornamento dopo 30 anni della procedura contro la fibrillazione atriale con il suo inventore, un grande medico italiano, il Dr. Andrea Natale! Sto bene!“.

L’intervento, secondo quanto riportato da diverse fonti, è un’ablazione della fibrillazione atriale, una tecnica di cui il professor Andrea Natale è considerato uno dei principali esperti a livello mondiale. Rientrato in Italia dopo una lunga carriera negli Stati Uniti, il dottor Natale ha seguito personalmente il caso. Tra i tanti messaggi ricevuti, spicca quello dell’attrice Sharon Stone: “Ti amiamo dolcezza“.