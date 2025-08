Marco Carta è stato dimesso dall’ospedale dopo il ricovero del 3 agosto. Le sue condizioni e il messaggio per i fan.

Dopo ore di apprensione tra i fan, arriva finalmente la conferma ufficiale: Marco Carta è stato dimesso dall’ospedale. A comunicarlo è stato il suo staff, come riportato da Di Lei, che ha voluto rassicurare il pubblico spiegando che le condizioni del cantante. Il ricovero aveva portato alla cancellazione del concerto previsto il 3 agosto a Porto Torres.

Marco Carta dimesso dall’ospedale: come sta

Il 3 agosto, Marco Carta è stato ricoverato presso l’Ospedale San Donato di Milano per un problema di salute che ha reso necessario il ricorso a cure mediche. A causa di questa situazione, il concerto in programma la sera stessa a Porto Torres è stato annullato.

La notizia è stata resa pubblica tramite un comunicato diffuso dallo staff dell’artista. “Con estremo rammarico, Marco e tutto il suo staff sono costretti a comunicare l’annullamento del concerto a Porto Torres: è stato annullato per ragioni e cause inderogabili dalla volontà del nostro entourage“, hanno dichiarato.

Successivamente, un aggiornamento più rassicurante ha fatto chiarezza sulle condizioni del cantante: “Con estrema serenità vi comunichiamo che Marco sarà dimesso nelle prossime ore e il suo stato di salute è sotto controllo“. Il messaggio ha evidenziato l’intenzione di mantenere attiva la comunicazione con i fan, sottolineando: “Resterete costantemente aggiornati con la massima cura“.

Il messaggio per i fan e le prossime date del tour

Marco Carta, attraverso il suo entourage, ha voluto esprimere gratitudine per il sostegno ricevuto in queste ore difficili. “Vi ringrazia per il vostro affetto, la vostra vicinanza e la vostra comprensione“, ha scritto il suo staffa. Nonostante il ricovero, tutte le date del “Solo Fantasia Tour” restano confermate, inclusa la prossima prevista per il 12 agosto a Oliveto Lucano, in provincia di Matera.