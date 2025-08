“Se dovessi smentire tutto…”: la risposta criptica di Stefano Bettarini sull’ipotesi Grande Fratello

Secondo un’indiscrezione, Stefano Bettarini potrebbe essere il nuovo inviato al Grande Fratello. Ecco qual è la risposta dell’ex calciatore.

Da qualche tempo si sta discutendo sulla prossima edizione del Grande Fratello, il celebre reality show la cui prossima edizione ha in serbo importanti novità. In primis Simona Ventura nelle vesti di conduttrice, senza contare che quella del prossimo anno sarà un’edizione Nip.

Ma non è tutto. Infatti, negli ultimi tempi si è diffusa un’indiscrezione secondo cui Stefano Bettarini, ex calciatore di successo, nonché ex marito della stessa Simona Ventura, potrebbe essere ingaggiato in veste di inviato speciale. Tuttavia, oggi, Bettarini ha deciso di rompere il silenzio rivelando la sua verità.

La verità di Stefano Bettarini

La risposta di Stefano Bettarini al gossip è arrivata qualche ora fa. L’ex marito di Simona Ventura, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia contenente una scritta bianca su sfondo nero con la seguente dichiarazione: “Se dovessi trascorrere il mio tempo a smentire tutto ciò in cui vengo coinvolto, toglierei prezioso tempo alle cose e ai valori per me davvero importanti. A cominciare dalla mia famiglia. Buon vento“.

Che dire, una risposta secca che non lascerebbe alcun dubbio sul futuro del programma: Bettarini, infatti, non vi prenderà parte, né tantomeno ricoprirà il ruolo di inviato speciale.

Cosa sappiamo sul Grande Fratello di Simona Ventura

Dunque, come sappiamo esattamente sul GF condotto da Simona Ventura? Ebbene, a oggi le informazioni certe sono ancora poche, anche perché la stessa produzione sta definendo i dettagli del celebre programma TV.

Tuttavia, di recente, si è diffusa una nuova indiscrezione. Infatti, si dice che il Grande Fratello Nip potrebbe avere una durata simile a quella della versione VIP del programma, con episodi che andrebbero in onda fino a marzo 2026. Ovviamente questa scelta verrebbe presa in considerazione a patto che il programma TV riscuota successo nel pubblico, con un numero di ascolti che sia soddisfacente per i vertici di Mediaset.