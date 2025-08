“Ferragni? Prima 154 mila euro, ora vuole tutto gratis”: la stoccata dell’imprenditrice

Una nota imprenditrice ha deciso di fare un’inaspettata rivelazione su Chiara Ferragni, reduce dal Pandoro Gate e pronta al processo.

Da quando in quel dicembre del 2023 Chiara Ferragni è stata travolta dallo scandalo del Pandoro, la risalita verso il successo è stata (e continua a essere) molto ripida e impervia. In effetti, nel tempo, Chiara ha ricevuto diverse frecciatine e accuse da parte del mondo imprenditoriale e dello spettacolo, alle quali ha sempre preferito non rispondere.

Ma di recente, una nota imprenditrice ha deciso di rivelare un retroscena inaspettato su Chiara Ferragni, cogliendo l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Scopriamo di cosa si tratta.

La stoccata a Chiara Ferragni: “Mi ha chiesto 154 mila euro”

Secondo le indiscrezioni, è in arrivo una curiosa pubblicazione: stiamo parlando di un’inchiesta incentrata sul successo e poi sul crollo dei Ferragnez. Ad aver diffuso l’indiscrezione, Gabriele Parpiglia, il quale, nella sua rubrica Chicchi di Gossip, ha deciso di condividere una testimonianza lasciata da una nota imprenditrice. Quest’ultima, infatti, avrebbe preso parte a un’intervista necessaria per l’inchiesta, rivelando un fatto che fino a oggi nessuno sapeva.

La donna in questione è un’imprenditrice molto conosciuta nel settore della gioielleria, la quale ha raccontato: “Quando quattro anni fa chiesi un pacchetto stories alla Ferragni, il suo team mi chiese per una singola stories 154 mila euro. Oggi, i miei gioielli, li ha voluti lei gratis. E li ho regalati… che dire come la ruota gira“.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

La società di Chiara Ferragni è in rosso di 5,7 milioni di euro

Ma qual è oggi la situazione per la società di Chiara Ferragni? Ebbene, nonostante il 2025 sia cominciato meglio per l’imprenditrice digitale, Tbs Crew e Fenice, le due società di Chiara Ferragni, stanno affrontando un momento molto complicato.

Infatti, negli ultimi giorni si è diffusa la notizia secondo cui il fatturato sia passato dall’essere di 17,66 milioni di euro del 2023 a 1,3 milioni nel mese di dicembre 2024. Per far fronte a questa situazione, inoltre si dice che Chiara Ferragni sia arrivata persino a dimezzare il proprio stipendio e a dover licenziare alcuni dipendenti.