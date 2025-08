Annalisa e Marco Mengoni: cosa si nasconde dietro il loro duetto e quando lo ascolteremo

La cantante ha annunciato una nuova canzone nata dalla collaborazione con Marco Mengoni. Ecco come si chiama e quando uscirà.

Cosa capita quando Annalisa e Marco Mengoni vengono avvistati insieme a Venezia, in una delle piazze più famose di tutta la città? Ebbene, ad aver spiegato il perché di questo misterioso incontro è la stessa Annalisa, la quale si sta preparando per un nuovo trionfale ritorno nel panorama musicale italiano. Come? Con una nuova (vincente) collaborazione con Marco Mengoni, ecco che cosa sappiamo.

La nuova canzone di Annalisa e Marco Mengoni

Ebbene sì, presto potremo ascoltare le inconfondibili voci di Annalisa e Marco Mengoni unite in una sola canzone. Infatti, la cantante ha annunciato che presto uscirà il loro nuovo attesissimo duetto. In merito a ciò, sappiamo che il brano s’intitola “Piazza San Marco”, proprio come la celebre piazza veneziana in cui i due artisti sono stati visti insieme.

Ad annunciarlo la stessa Annalisa, la quale ha deciso di affidarsi ai social. Qui ha pubblicato uno scatto in bianco e nero in cui posa assieme a Marco Mengoni, mentre nella didascalia annuncia la data di uscita del nuovo singolo: il prossimo 5 settembre.

Il ritorno di Annalisa

Ma la collaborazione con Marco Mengoni è solo la punta dell’iceberg. Infatti, Annalisa si sta preparando a un ritorno trionfale nel panorama musicale italiano. Del resto, qualche tempo fa è uscita “Maschio”, la sua hit estiva, mentre prossimamente verrà pubblicato “Ma io sono fuoco”, il suo nuovo album.

In ogni caso, le sorprese per i fan non sono finite. Annalisa, infatti, tornerà presto a esibirsi nei palazzetti con “Capitolo 1”, la sua tournée autunnale. Con inizio il prossimo novembre, il tour di Annalisa toccherà diverse tappe in giro per l’Italia come Jesolo, Padova, Roma, Firenze, Milano, Bari e Torino. A queste poi si aggiungono anche altre località come Eboli e Casalecchio di Reno.