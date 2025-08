Il rapper e la stilista hanno ufficializzato la loro relazione attraverso alcuni post su Instagram con tanto di bacio.

Che tra Fedez e Giulia Honegger ci fosse qualcosa in più di una semplice frequentazione era ormai evidente. A distanza di qualche settimana dal primo indizio social, il rapper e la stilista hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione attraverso alcuni scatti condivisi da Federico sul suo profilo Instagram.

Fedez, Giulia Honegger e la conferma sui social

Finalmente è arrivata la conferma ufficiale. Dopo giorni di indiscrezioni e gossip, Fedez e Giulia Honegger sono usciti allo scoperto e hanno deciso di ufficializzare la loro relazione. Del resto, era da qualche tempo che il rapper e la giovane stilista erano paparazzati durante le loro vacanze prima a Forte dei Marmi e poi in Costa Smeralda, così Fedez ha deciso di prendere in mano la situazione e di condividere coi propri follower la serenità ritrovata.

Per farlo ha scelto Instagram, dove ha condiviso un carosello fotografico contenente alcune foto scattate negli ultimi tempi. Tra queste alcuni scatti di Silvio, il suo Golden Retriever, della villa affittata per le vacanze, di alcuni suoi amici e poi di lei, Giulia, quella ragazza che pare sia riuscita a portare un po’ di sereno nella vita di Federico.

Ecco infatti che si possono notare alcuni momenti di quotidianità dei due fidanzati, con tanto di bacio appassionato. A completare il tutto una didascalia che racconta lo stato d’animo attuale di Fedez e che recita: “Non può piovere sempre“.

Come si sono conosciuti Fedez e Giulia Honegger

A questo punto una domanda retorica: come si sono conosciuti Fedez e Giulia? Ebbene, seppur nessuno dei due abbia ancora rivelato i dettagli del loro primo incontro, si dice che siano entrati in contatto grazie a una conoscenza in comune: Angelica Montini. Sì proprio la ragazza di cui Fedez si sarebbe innamorato prima del matrimonio con Chiara Ferragni, sua ex moglie.

E così cin un’uscita in spiaggia, un giro sul sup, e qualche cena nei locali più rinomati della Versilia e della Costa Smeralda, tra Fedez e Giulia pare proprio essere sbocciato l’amore.