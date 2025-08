La coppia è uscita allo scoperto condividendo sui social con una foto la loro fuga d’amore in alta quota, a Castelmagno.

A quanto pare, il flirt tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino non era una semplice indiscrezione. Al contrario, la conduttrice TV e lo chef sono una coppia affiatatissima che, dopo aver alimentato la curiosità del pubblico, è uscita allo scoperto con un post su Instagram.

Il pranzo stellato di Elisa ed Ernesto

Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino hanno ufficializzato la loro relazione tramite un post condiviso su Instagram. Nella foto, la coppia sorride mentre è seduta a tavola con davanti dei calici di vino e un tagliere di formaggi.

Il post è stato pubblicato dal profilo Instagram del ristorante che ha ospitato la coppia, il “La Meiro”. Qui la conduttrice e lo chef stellato hanno vissuto un’esperienza culinaria unica, assaporando i prodotti tipici delle montagne del cuneese, molti dei quali di produzione propria dello stesso locale.

La storia d’amore tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino

Dunque, la relazione tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino è piuttosto recente. Del resto, solo qualche mese fa la conduttrice TV si era dichiarata single, ma che nonostante ciò fosse pronta ad aprire il suo cuore a una nuova persona.

E così è stato, dato che Elisa ed Ernesto oggi appaiono più innamorati che mai. La coppia si è conosciuta presso il “Don Alfonso 1890”, celebre ristorante stellato gestito dallo stesso chef. Si dice infatti che i due si siano innamorati perché uniti da una passione in comune: l’amore per la cucina. Del resto, se Ernesto passa le sue giornate ai fornelli, Elisa ha condotto per un po’ di anni La prova del cuoco, celebre programma TV andato in onda dal 2000 al 2020 su Rai 1, poi sospeso a causa probabilmente degli ascolti sempre più bassi.