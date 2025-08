Il conduttore di Sarabanda ha lanciato una pungente frecciatina a Stefano De Martino e ad Affari Tuoi, il suo programma TV.

Da qualche tempo, Enrico Papi è tornato in televisione con “Sarabanda”, storico music game dove i concorrenti devono indovinare il titolo dei brani ascoltando poche note per pochissimi secondi. In un’intervista per il Corriere della Sera, il conduttore TV si è raccontato e non ha rinunciato a lanciare qualche frecciatina nei confronti di Stefano De Martino, il conduttore di Affari Tuoi.

La frecciatina di Enrico Papi a Stefano De Martino

Enrico Papi ha speso qualche minuto per parlare di Sarabanda, music show che per molti anni non è più andato in onda, ma che oggi ha riscosso molto successo. Stando al conduttore, sono tre i motivi per cui Sarabanda funziona: “Il primo è che è un brand targato Mediaset, quindi è un titolo rassicurante e familiare per il pubblico di Canale 5. Il secondo è che la musica appartiene a tutti e da casa, ascoltando le canzoni, i ritornelli, puoi interagire e sentirti protagonista“.

A questo punto l’ultimo motivo, con tanto di frecciatina velata ad Affari Tuoi: “Terzo, per i concorrenti: non gente qualsiasi, ma super preparata, come quelli dei quiz vecchio stile di Mike Bongiorno. Non sono concorrenti che vengono a giocare con la fortuna, ma con un bagaglio di nozioni (…) L’idea della lotteria e dell’azzardo non mi è mai piaciuta“. Enrico Papi

Enrico Papi si confessa: “Ero disperato”