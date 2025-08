“Quel modo passivo aggressivo”: Cristina Plevani massacrata sui social, la risposta secca

La vincitrice de L’Isola dei Famosi ha ricevuto una pesante critica sul web da parte di una hater. La sua dura replica.

Cristina Plevani è finita al centro di un durissimo botta e risposta con un utente sul web. La hater, infatti ha deciso di scrivere un commento poco gentile nei confronti della vincitrice de L’Isola dei Famosi, la quale ha deciso di non rimanere in silenzio e di replicare ad Anna (questo il nome dell’utente). Scopriamo che cosa è successo.

“Non mi piaci”: la durissima critica della hater

Ad aver condiviso la critica ricevuta da parte della hater è stata la stessa Cristina. La conduttrice radiofonica, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram un post contenente lo screenshot col duro messaggio. “Mai nemica delle donne, tutt’altro, ma certo non tutte le persone mi piacciono“, ha esordito l’utente.

Il messaggio prosegue con una critica diretta nei confronti di Cristina: “Non mi piaci, non mi piace quello che dici, come lo dici, quel tuo modo passivo aggressivo che hai. Non sei assolutamente sana e si evince dal modo che hai di fare, sei algida, fredda, dura, sempre malmostosa, nel tuo dna non c’è gentilezza verso nessuno. Avrai i tuoi motivi, ma non è detto che noi spettatori dovremmo digerirti per forza. Detto questo, amo le donne risolte, non le femmine che a 50 anni ancora non hanno un loro perché e sono prive di gentilezza. Questo è quanto“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Plevani (@cristinaplevani)

La replica di Cristina Plevani

Dopo aver ricevuto la critica, Cristina Plevani ha deciso di non rimanere in silenzio, anzi, ha preferito rispondere con toni altrettanto duri. “Il non piacere lo metto in conto. Su un social, poi, dove la cattiveria e l’ignoranza regna sovrana. Spesso i commenti che leggo, quelli negativi, hanno un livello di maturità pari allo zero. Li leggi, guardi chi te li scrive, sorridi e vai oltre“, ha scritto la conduttrice.

La replica prosegue: “Questo è un commento bello pesante, un giudizio duro. Sia chiaro, non mi scalfisce. Le sue parole sono talmente lontane dalla mia persona che non mi sento toccata nel vivo o sul personale. Più che giudicata sembro quasi condannata a essere una persona spregevole, senza cuore e sentimenti. Ripeto, nulla di più lontano dalla mia persona e in me non c’è nessun dubbio che faccia vacillare il mio pensiero, il mio essere“.