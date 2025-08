Michelle Hunziker sfoggia un fisico da urlo: il video dell’allenamento

La conduttrice TV ha registrato un video contenente il duro allenamento cui si sottopone ogni settimana. Il video virale.

Che Michelle Hunziker si allenasse spesso in palestra non è una novità. La conduttrice TV è sempre ammesso si sottoporsi a duri allenamenti per poter mantenere il suo corpo tonico e in salute, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che gli esercizi da lei eseguiti potessero mettere a dura prova anche gli appassionati. Scopriamo in cosa consistono.

Il duro allenamento di Michelle Hunziker

In molti sostengono che la domenica sia il giorno del riposo e il momento perfetto per potersi concedere un po’ di relax. Ma se per molte persone è così, non si può dire lo stesso di Michelle Hunziker. La conduttrice, infatti, ha deciso di condividere coi propri fan un video contenente tutti gli esercizi che compongono il suo allenamento completo.

All’interno del contenuto, la conduttrice esegue una serie di squat con sulla spalle dei pesi di circa 50 kg. Ma non finisce qui, dato che il si passa poi a degli affondi con tanto di pesi, slanci con elastici e tanti altri esercizi per tonificare addominali, glutei e braccia.

La passione di Michelle Hunziker per l’attività fisica

In ogni caso, i fan di Michelle sanno bene quanto per lei sia importante dedicare parte del proprio tempo ad esercizi e all’attività fisica. Del resto, la conduttrice non ha mai nascosto di cercare ogni giorno di seguire un stile di vita sano, tant’è vero che in un’intervista per il settimanale Sette aveva spiegato di non seguire una dieta rigida, quanto piuttosto di passare molto tempo in palestra ad allenarsi.