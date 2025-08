“Di tutte le ex che ho avuto…”: De Devitiis-Ruggeri, scontro social tra le Iene più famose

Le due Iene, un tempo fidanzati, hanno dato vita a uno scontro su TikTok a suon di video con tanto di frecciatine rivolte l’un l’altro.

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri sono stati probabilmente una delle coppie nate in TV più amate dai fan. In effetti, la loro storia d’amore è cominciata proprio negli studi de Le Iene, per cui entrambi ricoprono il ruolo di inviati. Tuttavia, non sempre le favole hanno il lieto fine, tant’è vero che dopo cinque anni di relazione, Nicolò e Veronica si sono detti “addio”.

Eppure a distanza di qualche tempo, l’ex coppia ha acceso TikTok a causa di alcuni video contenenti delle frecciatine probabilmente rivolte l’un l’altro, dando vita a un dissing che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Il dissing che infiamma l’estate

Il dissing è cominciato quando Nicolò De Devitiis ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video “POV” ironico. Qui il conduttore ha aggiunto una scritta in sovrimpressione che recita: “Di tutte le ex che ho avuto vorrei che ne tornasse solo una perché mi sono dimenticato di mandarla a quel paese“.

Il video poco dopo è stato rimosso, ma Nicolò ha pubblicato un altro contenuto con in sottofondo “Rossetto e cioccolato”, celebre canzone di Ornella Vanoni. In questo caso, il conduttore ha scritto: “Nessuna vendetta perché il karma le/gli darà una persona che gli farà pensare ogni secondo: cavolo però, quell’altra persona per me lo avrebbe fatto“. @divanoletto mandaglielo o repostalo ✨ ♬ Rossetto e Cioccolato (PAS REMIX) – Ornella Vanoni

A questo punto, gli utenti hanno subito pensato che Nicolò si stesse riferendo proprio a Veronica Ruggeri, sua ex storica, la quale non è rimasta in silenzio. Al contrario, la Iena ha condiviso un video in cui si trova in piscina con il medesimo sottofondo musicale scelto dall’ex fidanzato e una scritta che recita: “È agosto, sei in Puglia, hai un presente brillante e un passato che parla ancora di te dicendo bugie“. @veroruggeri Baci♥️ ♬ Rossetto e Cioccolato (PAS REMIX) – Ornella Vanoni

Perché Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati

La storia d’amore tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri è terminata ormai più di un anno fa. Infatti lo scorso agosto 2024, dopo cinque anni di relazione, Veronica ha annunciato via social la separazione dall’ex fidanzato, senza però spiegare le cause.