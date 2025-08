Cecilia Rodriguez confessa: “Ho preso 13 kg” e svela quando nascerà la bimba

L’influencer ha svelato quanti chili abbia preso durante la gravidanza e rivelato quando nascerà la sua bambina.

Cecilia Rodriguez si sta godendo l’estate in attesa di diventare mamma per la prima volta. E non è un caso che l’influencer ultimamente stia parlando spesso via social ai suoi fan per aggiornarli e scambiare opinioni sulla gravidanza. Di recente, infatti, Cecilia ha parlato tramite delle storie su Instagram dei chili presi e svelato il periodo in cui nascerà la sua bambina.

“Mi sono dovuta abituare ai cambiamenti”: Cecilia Rodriguez si confessa

Cecilia Rodriguez ha deciso di parlare a cuore aperto, mettendosi a nudo e spiegando come sia stato affrontare i cambiamenti del proprio corpo. “Ho preso 13 kg con la gravidanza … Sono felice, non ho preoccupazioni“. Infatti, l’influencer ha voluto sottolineare che stia vivendo con serenità i cambiamenti del suo corpo, entrando maggiormente nel dettaglio: “Ho preso 3 kg al mese e in poco tempo mi sono dovuta abituare ai cambiamenti davanti allo specchio, senza farmi problemi“.

La sorella di Cecilia Rodriguez ha anche raccontato di aver modificato il proprio regime alimentare: “Sono una che generalmente mangio tanti hamburger e patatine fritte ma la gravidanza mi ha spinta a voler mangiare bene, frutta e verdure. Mi godo una versione un po’ più in carne di me. I kg poi si perderanno o sennò rimarrò così, a mio marito piaccio così“. Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser – www.donnaglamour.it

Ecco quando nascerà la bambina di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser