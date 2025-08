Il concerto degli Oasis allo stadio Wembley di Londra del 2 agosto si è trasformato in un evento tragico che ha scosso profondamente pubblico e artisti. I malori ai concerti sono episodi purtroppo frequenti – basti ricordare ciò che accadde durante un’esibizione di Al Bano – ma quanto successo durante questa serata va ben oltre: si è consumata una tragedia sotto gli occhi di quasi 100mila spettatori. Un uomo di circa 40 anni è precipitato da una balconata e ha perso la vita sul colpo, nonostante i tentativi dei soccorritori.

Profondamente colpiti dall’accaduto, come riportato da Fanpage, Liam e Noel Gallagher hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale poche ore dopo l’incidente. “Siamo scioccati e addolorati per la morte del nostro fan. Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia e agli amici della persona coinvolta“, hanno dichiarato i due frontman degli Oasis.

Oltre al cordoglio, i fratelli Gallagher hanno lanciato un appello per fare piena luce sull’accaduto: “Il nostro pensiero va alla famiglia della vittima. Chiediamo a chiunque abbia assistito all’incidente o abbia registrato video di contattarci per aiutarci a capire meglio cosa è successo“.

L’incidente è avvenuto sabato 2 agosto intorno alle ore 22.20 allo stadio Wembley di Londra, durante il live degli Oasis, una delle tappe più attese del tour della band. L’uomo, un fan di circa 40 anni, è caduto da una balconata dello stadio, davanti agli occhi increduli e attoniti del pubblico presente. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e i medici hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo è stato vano: è stato dichiarato morto sul colpo.

Il primo a riportare la notizia è stato il Daily Mail, aggiunge Fanpage, che ha raccolto anche le parole di un testimone oculare: “È stato orribile, pensavamo fosse un cappotto che stava cadendo, poi abbiamo visto un uomo sul pavimento di cemento. C’erano urla e grida, è stato davvero devastante“. La polizia ha immediatamente avviato le indagini, chiedendo l’aiuto del pubblico per ricostruire esattamente cosa sia accaduto.

