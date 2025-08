Tensione in giuria a “Tu sì que vales”: tra Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto volano frecciatine già durante le prime registrazioni.

Il ritorno di “Tu sì que vales” si preannuncia tutt’altro che tranquillo. Con l’uscita di scena di Gerry Scotti, impegnato con “La Ruota della Fortuna“, al suo posto è arrivato Paolo Bonolis. Un ingresso che ha subito stravolto gli equilibri della giuria. Mentre Luca Laurenti svela il segreto del loro successo in tv, secondo Vanity Fair il conduttore romano ha già acceso il clima in studio, entrando in rotta di collisione con Luciana Littizzetto. Le registrazioni di luglio parlano chiaro: tra i due è già guerra di frecciatine.

Scintille tra Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto

Le prime registrazioni di “Tu sì que vales“, partite a luglio 2025 a Roma, hanno già messo in evidenza una ‘tensione’ crescente tra Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto. Secondo quanto scritto da Vanity Fair nella sua newsletter settimanale e riportato da Leggo, tra i due “sono scattate scintille” fin dai primi momenti. I giudizi sui concorrenti sono spesso motivo di disaccordo, e i due non si risparmiano stoccate e frecciatine in pieno stile televisivo.

“I due sono spesso in disaccordo su giudizi e valutazioni dei concorrenti. E non se le mandano a dire“, si legge nel racconto di chi ha assistito dal vivo. Bonolis, alla sua prima esperienza nel programma, ha subito imposto il suo stile diretto e provocatorio. La comica, da parte sua, non è rimasta in silenzio, rispondendo con ironia e sarcasmo.

Il racconto di chi era presente durante le registrazioni di Tu sì que vales

Chi era presente in studio parla di “numerose frecciatine tra il presentatore e la comica“. La dinamica Bonolis-Littizzetto sembra essersi imposta al centro dell’attenzione già prima della messa in onda delle puntate. “Gli scambi di battute ironiche tra i due non si contano. Ma si sa: scherzando scherzando – spesso – si dice la verità” si legge ancora nelle anticipazioni di Vanity Fair.