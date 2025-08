Secondo le indiscrezioni, Angelina Mango sarebbe pronta per tornare a esibirsi sul palco. L’occasione? Potrebbe essere proprio Sanremo 2026.

È da ormai parecchi mesi che Angelina Mango si è allontanata dal palcoscenico e dallo studio di registrazione. Lo scorso autunno, infatti, il management della cantante annullava la tournée invernale a causa di alcuni problemi di salute dell’artista. A distanza di tempo, pare che Angelina stia di nuovo bene e si dice che si stia preparando al suo grande ritorno. Ecco che cosa sappiamo.

Il ritorno di Angelina Mango

Come anticipato, è da ormai diversi mesi che Angelina Mango si è allontanata dai riflettori. La giovane cantante, infatti, ha deciso di dedicare del tempo per prendersi cura di sé stessa, godendosi l’affetto della sua famiglia e dei suoi amici e riprendendo perfino a studiare. Infatti, proprio Angelina aveva annunciato di essere tornata all’università per riprendere quegli studi che aveva interrotto qualche tempo fa.

Ma dopo parecchi mesi, sembra che le cose stiano cambiando. Infatti, si dice che presto la cantante tornerà a esibirsi sul palcoscenico e l’occasione potrebbe essere proprio il Festival di Sanremo 2026. Ad aver diffuso il gossip, Amedeo Venza, il quale nelle sue storie di Instagram ha condiviso l’indiscrezione.

Angelina Mango – www.donnaglamour.it

Angelina Mango: il successo a Sanremo e all’Eurovision

Nonostante quella riportata sia al momento soltanto un’indiscrezione, per Angelina Mango ripartire da Sanremo potrebbe essere una mossa vincente. In effetti, nel 2024 la giovane cantante aveva scalato velocemente la classifica dei Big, vincendo la kermesse con la sua “La noia“. Un risultato che all’epoca non era piaciuto a parte del pubblico, e che generò un vero e proprio caso mediatico. Il motivo? Molti spettatori speravano che a vincere fosse Geolier, giovane rapper napoletano che proprio grazie a Sanremo ha raggiunto un notevole successo.

Ma per Angelina, il successo non si è esaurito con Sanremo. Al contrario, poco dopo è stata la volta dell’Eurovision Song Contest 2024, in occasione del quale la cantante ha portato sul palco il suo brano sanremese, classificandosi in ottava posizione.