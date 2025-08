Ilary Blasi, disavventura imbarazzante in vacanza: la reazione è virale

La conduttrice TV è diventata protagonista di un simpatico video in compagnia di una mucca durante un’escursione sulle Dolomiti.

Anche per Ilary Blasi è ora di concedersi un po’ di meritato riposo. Dopo le riprese di Battiti Live in Puglia, e lo stop televisivo, la conduttrice ha deciso di volare sulle Dolomiti insieme a Bastian Muller, il suo nuovo compagno. E tra una passeggiata e l’altra, Ilary ha dovuto affrontare un piccolo inconveniente che ha strappato un sorriso agli utenti del web. Scopriamo che cosa è successo.

Il video virale di Ilary Blasi

Durante il soggiorno sulle Alpi, Ilary Blasi e Bastian Muller si stanno dedicando a rilassanti passeggiate in alta quota e a contatto con la natura. La conduttrice, infatti, ha condiviso alcune storie dove si riprende mentre è a passeggio per gli alpeggi.

Ma tra paesaggi fiabeschi e un panorama mozzafiato, c’è posto anche per un simpatico video in cui Ilary ha dovuto affrontare un piccolo imprevisto. Nel contenuto si vede la conduttrice salire attraverso un ripido pendio per accarezzare una mucca al pascolo. All’improvviso però l’animale si è mosso verso di lei e Ilary è fuggita via dicendo: “Oddio, oddio!“. Insomma, un simpatico siparietto che ha strappato un sorriso ai fan di Ilary.

La vicenda giudiziaria con Francesco Totti

In ogni caso, la vacanza in montagna è soltanto una piccola parentesi di relax in un periodo molto travagliato per Ilary. In effetti, la conduttrice TV è attualmente alle prese con una complessa vicenda giudiziaria con Francesco Totti, dal quale si è allontanata tre anni fa.

Alla base della vicenda vi è il problema degli orologi Rolex contesi dalla coppia. Attualmente riposti in cassetta di sicurezza, sarà il giudice a stabilire a chi apparterranno, anche se Totti potrebbe avere la meglio. Il motivo? Si dice che abbia portato scontrini, attestati di bonifici e garanzie che attesterebbero che sia stato lui ad acquistarli e che per tale motivo siano di sua proprietà.

Ma sarà chi di competenza a prendere la decisione finale. Nel frattempo gli ex coniugi possono rilassarsi in compagnia dei rispettivi compagni, senza pensare ai doveri di settembre.