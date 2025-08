Grande Fratello, Martina Pascutti sull’ex Patrick Pugliese: com’è oggi il loro rapporto

La storia d’amore tra Martina Pascutti e Patrick Pugliese è ormai un lontano ricordo. Dopo essersi conosciuti nel 2011 all’interno della casa del Grande Fratello, si sono innamorati e un anno dopo sono diventati genitori di Leone, il loro primo figlio. Ma non tutte le favole hanno il lieto fine, al contrario, nel 2016 la coppia ha annunciato al separazione, lasciando i fan senza parole.

Oggi, a distanza di nove anni da quella decisione complicata, Martina Pascutti è tornata a parlare dell’ex compagno, rivelando alcuni dettagli su come sia oggi il rapporto rapporto.

L’occasione per parlare dell’ex compagno è arrivata a causa di una domanda che un utente ha posto a Martina Pascutti. Il fan, infatti, le ha chiesto in quali rapporti fosse con Patrick, e la fotomodella ha risposto in maniera sincera: “Normali! Si litiga, ci si riappacifica. Tante incomprensioni, lotte per cose che erano ovvie dovessero mirare al bene di Leone ma non sono state comprese“.